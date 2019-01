Nederlandse scholieren willen ook spijbelen voor klimaat

‘Spijbelen met een reden? Kom dan donderdag 7 februari naar Den Haag.’ Die oproep doet een groep Haagse scholieren via sociale media aan jongeren uit het hele land. Ze hopen net als in België duizenden scholieren op de been te krijgen om actie te voeren voor een beter klimaat. “Wij willen een mooie toekomst terwijl onze regering met het huidige beleid de aarde verpest”, zegt de 16-jarige initiatiefnemer Caya. De eisen zijn simpel: het klimaatakkoord moet strenger.

De jongeren organiseren hun actie naar Belgisch voorbeeld. Daar spijbelen leerlingen massaal voor een beter klimaat. Donderdag trokken er plots 12.500 scholieren door de straten van Brussel, een week eerder nog drieduizend. Ouders en leraren vragen zich af of spijbelen de juiste aanpak is. De Haagse scholieren denken van wel. Donna (16): “Spijbelen trekt aandacht en zorgt dat de politiek móet luisteren. Anders gaan we niet naar school.”

Hoeveel scholieren gaan spijbelen, weet Caya nog niet. Doel is een mars door Den Haag. De initiatiefnemers zijn nu bezig met de juiste vergunning voor de tocht. De jongeren willen niet vertellen op welke school ze zitten omdat de schoolleiding nog niet op de hoogte is van de plannen.

Belgisch voorbeeld

Het groepje Haagse havo- en vwo-leerlingen volgt het voorbeeld van de initiatiefnemers in België: actie via sociale media. Daar hebben ze vertrouwen in: op instagram gaan ze naar eigen zeggen viral. In drie dagen tijd bereikte hun oproep ruim 26.000 gebruikers, meer dan 800 instagrammers volgden de groep gistermiddag, een aantal dat ieder uur stijgt. Caya: “De belangrijkste doelgroep is de jeugd, om hen draait het. Die bereik je simpelweg via de sociale media.”

Gisteren heeft de groep scholieren contact gelegd met de actievoerders in Brussel. De 18-jarige Dries Cornelissens uit België zegt dat hun mars veel teweeg heeft gebracht bij andere jongeren en dat zijn groep erg veel reacties krijgt. “Dat scholieren in Nederland gaan betogen staat voor mij al vast”, zegt Cornelissens. Hij kijkt of zijn initiatief Nederlandse jongeren kan helpen aan vlaggen met hetzelfde logo: ‘Youth for Climate’.

Spijbelacties voor het klimaat zijn niet nieuw, maar zo groot als in België zijn ze in Nederland nog niet voorgekomen. In september vorig jaar werd er door jongeren gedemonstreerd, zij het op kleine schaal. Diverse scholieren gingen in spijbelstaking voor het gebouw van de Tweede Kamer.

De 10-jarige Lilly, die al 19 vrijdagen een uurtje bij het gemeentehuis in Zeist zit. © JvH

Die ‘stakingen’ waren bedoeld als steun aan de Zweedse Greta Thunberg (16). Zij trok vorig jaar wereldwijde aandacht door enkele weken voor het parlement actie te voeren. Na de Zweedse verkiezingen staakte ze iedere vrijdag. Ook in Nederland zijn er vrijdags spijbelacties: door de 10-jarige Lilly, die al 19 vrijdagen een uurtje bij het gemeentehuis in Zeist zit, en door een groepje scholieren in Deventer.

Eefke van de Wouw (23), jongerenvertegenwoordiger duurzaamheid bij de Verenigde Naties, ziet dat in verschillende landen jongeren opstaan om te demonstreren tegen de opwarming van het klimaat. Dat herkent Maarten Labots, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging. “Het onderwerp klimaat wordt erg gedragen onder jongeren, ik denk dat er nog wel meer acties komen.”

“Wij willen meepraten. Het is toch raar, als 40-plussers samen beslissen over ónze toekomst?” Hun advies aan het nieuwe kabinet: Klamp je niet vast aan wat vandaag geldt als luxe.