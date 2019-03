Nederlandse klimaatspijbelaars te braaf. ‘Ze moeten meer een ‘fuck-you-mentaliteit’ hebben’

Anuna De Wever (17) zit met opgetrokken knieën aan de eettafel thuis in Mortsel, onder de rook van Antwerpen. De aanvoerster van de Belgische klimaatspijbelaars speelt met de koordjes van haar zwarte joggingbroek terwijl ze haar teleurstelling in de politiek ventileert. Al tien weken krijgt ze iedere donderdag duizenden Belgische jongeren op de been om een beter klimaatbeleid te eisen en is het klimaat hét gesprek aan de keukentafel, maar politiek gezien schiet het voor geen meter op, foetert ze. “Ze noemen ons naïef, maar als je denkt dat je zo verder kunt rommelen, dán ben je naïef.”

Sinds januari mogen Anuna en haar beste vriendin Kyra Gantois (20) als leiders van ‘Youth for Climate’ regelmatig bij politici aanschuiven om hun zorgen te delen. “In die gesprekken proberen ze ons alleen maar gerust te stellen en in slaap te sussen. Nou, dat is nog niet een van hen gelukt.

“We zitten in een crisissituatie. We hebben drastische maatregelen nodig om de opwarming van de aarde tegen te gaan en dat moet nú gebeuren, zeggen klimaatwetenschappers. Het is alsof de school in brand staat en het brandalarm gaat af, maar iedereen doet gewoon alsof de bel gaat.”

Dus trekken duizenden Belgische scholieren elke week door Brussel en andere Belgische steden om hun ongenoegen te uiten. Normaal gezien op donderdag, deze week uitzonderlijk op vrijdag, als scholieren in meer dan 70 landen spijbelen tijdens de ‘Global strike for future’.

Anuna en Kyra lieten zich inspireren door de Zweedse klimaatstaker Greta Thunberg (16), die elke vrijdag voor het Zweedse parlement zit om aandacht te vragen voor het klimaat. In België gaan ze zonder twijfel tot de Europese verkiezingen in mei door, zegt Anuna. Dat zouden Nederlandse jongeren ook moeten doen, zegt ze.

“Wat is dat met die Nederlandse scholieren? Met één mars in de maand gaan we er niet komen. Politici worden pas zenuwachtig als elke week duizenden jongeren spijbelen. Dan denken ze: ‘Fok, wat moeten we daarmee?’ Dat is burgerlijk ongehoorzaam zijn, rebelleren.”

Anuna lacht: “Mama, rustig, dit is voor een Nederlandse krant, hè…” Even later: “Nederlandse leerlingen moeten niet wachten tot ze toestemming krijgen om te spijbelen. Ze moeten meer een ‘fuck-you-mentaliteit’ hebben.”

“Geweldig”, vindt Anuna. “Eindelijk krijgen vrouwen de ruimte om hun kracht te laten zien én worden we gevolgd door jongens, in plaats van dat zij zeggen: ‘Meiske, ga es van die troon’. We breken door een gigantisch glazen plafond.”

“Jawel, maar dat is geen excuus. Politici besteden ons geld nu aan de verkeerde dingen. Dat is een keuze. En zolang Nederland en België niet op koers liggen om de klimaatdoelen van Parijs te halen, moeten ze zelf maatregelen nemen in plaats van naar andere niveaus te wijzen.”

“Deze meisjes staan op tegen oude blanke mannen in maatpakken en zeggen: we zijn er klaar mee. Dat ze dat niet doen in een beweging die draait om vrouwenrechten en dat jongens daarin compleet op hun gemak zijn, maakt het uniek. Dat is echt een groot verschil met mijn generatie.”

Anuna aarzelt een kort moment. “Het is kei-stereotype van mij om te zeggen, maar onze boodschap is wel enorm verbindend en rustig.” Dat beaamt haar moeder: “Zij zijn echt van een andere generatie. Traditioneel mannelijk leiderschap kenmerkt zich door competitie en een veroverende houding. De vrouwelijke stijl is samenwerkend en uitdagend.

Eindexamen

Over tien weken zijn de Belgische en Europese verkiezingen. Anuna maakt zich geen zorgen of de protesten van Youth for Climate scholieren zullen blijven trekken. Ook na vorige week, toen maar 4200 jongeren de straat op gingen; veel minder dan het hoogtepunt van 35.000, eind januari. “Vorige week was het vakantie, hè? Alle andere weken zaten we boven de 10.000. We krijgen steeds meer steun, bijvoorbeeld van leraren en grootouders. Deze vrijdag verwacht ik minstens 30.000 mensen. En volgende week komt mijn oma van 85 mee in haar rolstoel.”

Het is wel veel allemaal, zegt Anuna. “Ik denk elke week wel effe: kan een ander het nu es doen? Het liefst wil ik ook gewoon naar school.” Dit jaar doet ze vwo-eindexamen. Vanwege alle interviews en klimaatactiviteiten zit ze regelmatig tot één uur ’s nachts huiswerk te maken. Deze week kreeg ze haar rapport.

“Dat is gelukkig even goed als voorheen”, zegt haar moeder. Hoe het moet met de klimaatmarsen in mei, als de examens zijn? Anuna: “Daar zijn we nog over aan het nadenken. Misschien vragen we onze ouders om dan in onze plaats te gaan.” Van der Heyden: “Ik ga voor jou hoor, schat.”

Anuna en Kyra lieten hun klimaatboodschap optekenen in een klein boekje:

‘Wij zijn het klimaat. Een brief aan iedereen’, dat vorige week verscheen bij De Bezige Bij (64 blz. €8,99).