Nederlandse buurtvijvers stoten evenveel broeikasgas uit als tweehonderdduizend auto's

Tamara van Bergen (28) trekt een legergroen waadpak aan. Ze staat op het grasveld, aan de rand van de L-vormige buurtvijver bij de Korte Loef, in het Gelderse Malden. Ze pakt haar favoriete instrument erbij. Een omgekeerde fles, bevestigd op een trechter. Verder heeft ze klaarliggen: een computer, snoeren, een kanariegele koffer vol meetapparatuur en een plastic stolp met twee drijvers (een soort catamaran). Dat komt later allemaal van pas. Eerst die trechterfles. Daarmee wil Van Bergen, onderzoeker van de Radboud Universiteit (RU), een proefje voordoen.

Ze plonst de vijver in. Twee passerende eenden kijken achterom. Het water is troebel. “Maar ik zie al belletjes.” Die bubbels komen via de trechter in de fles. Terug op de kant zuigt Van Bergen die met een plastic injectiespuit leeg. “Houd jij de aansteker erbij?”, vraagt ze aan haar collega-onderzoeker Sarian Kosten (43).

Bij de vlam knijpt Van Bergen de spuit leeg. Het knettert, de vonk zwelt aan. Dat is het broeikasgas uit de vijver. “Methaan”, zegt Van Bergen. Dat is een broeikasgas –vooral bekend van koeienscheten- dat zo'n 25 keer sterker is dan kooldioxide (CO2).

Rotte eierlucht

Dat sloten, kanalen en meren broeikasgas uitwasemen, dat wisten wetenschap al. Maar het klimaateffect van buurtvijvers was nooit nauwkeurig bekeken. De aanname was wel dat de ondiep, stilstaand water relatief veel uitstoot, zegt Kosten. “Maar dat we zoveel gasbubbels zouden meten, dat zagen wij niet aankomen.” Extrapoleer het broeikasgas van de Korte Loef naar de 8000 hectare vijveroppervlak in Nederland, zegt ze. Dan is de jaarlijkse uitstoot gelijk aan het broeikasgas van 200.000 auto’s. Kosten: “Dat is een ruwe schatting… maar toch!”

De gasbellen ontstaan op de bodem van de vijver. Daar verzamelt zich derrie. Dit gaat rotten. “Misschien ruik je die rotte eierenlucht wel”, zegt Van Bergen. Het gas vormt zich uit afgezonken bladeren en takken. Aan de waterkant wuiven hoge rietkragen. Er staan groepjes jonge wilgen. Ook brood dat bewoners aan de eenden willen voeren, belandt in de wijkvijver, net als weggespoelde hondenpoep. Verder dalen resten visvoer neer, bedoeld voor uitgezette karpers - er zwemt zo’n 730 kilogram aan vis rond, schat de lokale visvereniging - waar hengelaars op azen. Afgestorven algen en kroos, veelvoorkomend in vijvers, zakken ook omlaag. Van Bergen: “We vonden ook gedumpte tuinaarde.” Alles bij elkaar is dat een organische hoop, die van de zuurstofarme, kuilvormige vijverbodem een broeiend ‘gasfabriekje’ maakt.

In het gras aan de waterkant dwarrelt een plastic boterhamzakje. Verderop, vlakbij de lange houten brug die de vijver oversteekt, ligt een plastic verkeerspaal in de het water. De onderzoekers vonden tijdens hun studie ook zwerfafval. Van gezonken chipszakjes tot een honkbalknuppel. “Dat zorgt nog eens voor een lagere ecologisch kwaliteit”, zegt Kosten. Afval verstikt het stilstaande water, zegt ze, waardoor woekerend alg deels sterft en afzinkt. “Zeker bij warm weer.” Dat werkt de gasvorming in de hand.