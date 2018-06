Nederlands groen beton is een doorbraak

Voor het eerst is het mogelijk cement terug te winnen uit beton en daarmee opnieuw beton te maken. Als eerste ter wereld is de Nederlandse onderneming Rutte Groep er in geslaagd een machine te bouwen die dat kan. Het product, ‘Freement’ geheten, wordt morgen samen met het bedrijf New Horizon Urban Mining aan de professionele vastgoedwereld gepresenteerd op de beurs Provada in Amsterdam.

Het herkauwen gaat net zo lang door tot het grind schoon is Michel Baars van New Horizon Urban Mining

De vondst is van belang omdat de productie van beton zeer veel CO2-uitstoot veroorzaakt. Het bouwmateriaal is verantwoordelijk voor 9 procent van de wereldwijde uitstoot. De grootste vervuiler in beton is cement.

“Tot nu toe kunnen we niet zoveel met betonpuin”, zegt Michel Baars van New Horizon Urban Mining. “We breken het en gebruiken het als fundering onder wegen.”

Herkauwen De nieuwe machine, bedacht door uitvinder Koos Schenk, kan het beton scheiden in de drie oorspronkelijke grondstoffen grind, zand en cement. “Het werkt als het herkauwen van een koe”, legt Baars uit. “Het zijn langs elkaar heen draaiende assen die een soort wrijfbeweging maken. Het herkauwen gaat net zo lang door tot het grind schoon is. Het vrije cement bestaat uit hele kleine korreltjes die omhoog geblazen worden en afgezogen.” Bijkomend voordeel is dat het grind er licht beschadigd uitkomt. Dat is handig voor het maken van nieuw beton, door de groefjes heeft het meer weerstand en is er minder materiaal nodig. Er is jaren achter de schermen aan de vondst gewerkt. Rutte en Baars wilden pas naar buiten treden als het circulaire cement echt uit de fabriek zou komen. “Deze machine kan 130.000 ton beton per jaar verwerken. We kunnen nu laten zien dat het op grotere schaal kan.” Het milieu-aspect van deze vinding is immens Michel Baars

Samenwerking Maar het duurde ook lang omdat Baars stuitte op de gevestigde belangen in de betonwereld. Daarom werkt hij samen met wegenbouwer Rutte, eigenaar van de machine, en niet met een bestaande betoncentrale. “Een bedrijf van buiten de sector hoeft geen belangen te beschermen. Met Rutte maken we zelf een kringetje: zij verwerken het Freement en maken er weer beton van en wij brengen die betonproducten naar de markt van woningcorporaties en projectontwikkelaars. Een betoncentrale zou een boycot van zijn cementleverancier kunnen krijgen als hij ook Freement afneemt.” Toch zullen ook de betonproducenten over moeten schakelen naar milieuvriendelijker grondstoffen, denkt Baars. “Het milieu-aspect van deze vinding is immens. De CO2-uitstoot in de bouw moet omlaag. Het bouwbesluit zal daarop steeds verder worden aangepast. Dan komt er een moment dat je niet meer zonder herbruikbaar materiaal kunt bouwen. Het zal helemaal snel gaan als er een prijs komt op CO2-uitstoot.” Voor Baars zelf is het belang van de vinding vooral dat oude gebouwen meer waard worden. Zijn bedrijf New Horizon Urban Mining ontmantelt panden en wil er zoveel mogelijk waardevolle materialen uit halen die weer opnieuw te gebruiken zijn. “De meeste van mijn opdrachtgevers hebben geen circulaire ambities. Maar als er meer uit het gebouw is te halen, kan ik ze een beter aanbod doen en wordt hun oude pand meer geld waard. Dan zijn ze wel geïnteresseerd.”