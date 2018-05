Nederlands bedrijf wil schepen laten varen op oude pennen en tuinstoelen

Een nieuwe fabriek in Amsterdam tovert weggegooid plastic om tot brandstof, die initiatiefnemer Bin2Barell wil verkopen aan de scheepvaart. Schippers hoeven dan geen zwaar vervuilende diesel of stookolie meer in hun tank te stoppen. De fabriek zal alleen plastic verwerken die niet-recyclebaar is. Dat zijn verpakkingen van eten, maar ook weggegooid speelgoed, tuinmeubilair, pennen en andere gebruiksartikelen.

Amerikanen en Japanners winnen al ruwe olie uit plastic troep, maar uit hun installaties komt nog geen hoogwaardige brandstof. Dat lukt in de Amsterdamse fabriek wel, belooft directeur Floris Geeris. Hij kondigde de bouw van de fabriek gisteren aan. Totale kosten: 28 miljoen euro. Eind dit jaar moet ze draaien.

Of we het leuk vinden of niet, zegt Geeris, niet-re­cy­cle­baar plastic afval is voorlopig massaal voorhanden

Er komt straks alleen plastic naartoe dat niet herbruikbaar is, omdat het materiaal onzuiver is. Alleen schoon kunststof, zoals petflessen, flacons voor sauzen en shampoo is recyclebaar. De fabriek zal jaarlijks 35.000 ton niet-recyclebaar plastic naar binnen werken. Het moet komen uit plastic-inleverbakken. De fabriek wil ook kunststof gebruiken uit vuilniswagens, die via nascheiding op een aparte hoop belandt.

Een kleine vloot Uit de fabriek komt straks jaarlijks 30 miljoen liter brandstof. Genoeg om een kleine vloot schepen op te laten varen, zegt Bin2Barrel. Zodra het bedrijf toestemming krijgt, wil het ook leveren aan vrachtwagens. De ondernemers dromen al van grote, internationale uitbreiding. Eerst in Duitsland en de Benelux. Ze denken goud in handen te hebben met hun techniek, pyrolyse. De overheid gaf subsidie om die technologie te ontwikkelen. "We warmen oud plastic op in speciale installaties", zegt Geeris. "Het plastic verdampt en er komt gas vrij." Met ingenieuze tussenstapjes, dat wel. Via een laatste wisseltruc verandert het gas in vloeibare brandstof. Die kan zo de tank in.

Alsnog vervuilend "Toch ben ik wel sceptisch", reageert UvA-hoogleraar John Grin, tevens voorzitter van Platform duurzame biobrandstoffen. Hij wil het plan niet afkraken. Oud plastic inzamelen en gebruiken helpt tegen de plastic soep, en de scheepvaart moet af van vuile olie. Maar Grin betwijfelt of je wel echt schone, alternatieve brandstof kán maken van normaal oud plastic. "Spullen van plastic worden gemaakt met grote hoeveelheden olie als grondstof. De productie kost ook fossiele energie." Door er brandstof van te maken die je verstookt, is het daarom alsnog vervuilend. Het risico is ook dat het de productie, de aankoop en het weggooien van niet-recyclebaar kunststof legitimeert, vindt hij. Slimmer zou zijn om plastic zo veel mogelijk herbruikbaar te maken voor nieuwe spullen, zoals de Europese Commissie dat van de industrie verlangt.