Nederlands bedrijf stort zich op afval in Bangalore

"Er zijn dagen bij dat ik mijn spullen wil pakken en terug naar Nederland wil", verzucht Silvia de Vaan (34).

Het is ook niet eenvoudig wat haar en haar zakenpartner Niels van den Hoek (30) voor ogen staat. Met hun ­bedrijf SweepSmart, willen ze in de Zuid-Indiaase ­miljoenenstad Bangalore de afvalverwerking en -scheiding naar Europees niveau tillen.

SweepSmart ging daartoe dit jaar aan de slag in drie afvalsorteercentra. "Kijk, hier was het eerst zo vies dat de flessendopjes aan de grond waren vastgekoekt", zegt De Vaan, ­wijzend op de nu gladde, cementen vloer van een sorteercentrum in de Yeshwanthpur, een wijk van kantoorpanden en flats. Daar wordt nu droog afval gesorteerd en er is ook een gloednieuwe lopende band geïnstalleerd. De vier werknemers staan met beschermende kleding aan de band. Vroeger sorteerden ze alle afval zittend, op de toen nog onverharde vloer. Nu gooien ze afval in aparte containers, voor dertig verschillende categorieën, zoals ­papier, petflessen en kokosnootschillen, klaar voor hergebruik of verkoop aan hande­laren.

Voorheen werd alle gesorteerde afval gewoon op willekeurige plekken neergegooid. SweepSmart voerde verder regels in voor veiligheid en hygiëne en verfijnde onder andere de administratie, om de efficiency te meten en te verbeteren. Een aanpak die voor de Indiase vuilsector als zeer vernieuwend geldt.

Die lopende band, die heeft Van den Hoek geïntroduceerd; hij werkte in Nederland jarenlang bij afvalverwerker Van Gansewinkel. “De lopende band is wel op maat gemaakt, voor de relatief kleine schaal van de Indiase, gedecentraliseerde sorteercentra”, legt hij uit.

Afvalrapers

Alle huisvuil centraal sorteren, dat werkt niet in India. Van den Hoek: “Dan heb je grote vuilniswagens nodig, terwijl de huizen hier vaak alleen via smalle steegjes te bereiken zijn.” ­Bovendien bestaat er al een lokaal netwerk van lokale handelaren en verzamelaars van herbruikbaar afval. Van den Hoek: “Het is zonde daar geen gebruik van te maken.”

Silvia de Vaan en Niels van den Hoek © Selvaprakash Laksmanan

Het sorteercentrum in Yeshwanthpur wordt voor Bangalore gerund door Hasiru ­Dala, een organisatie van afvalrapers die dag in dag uit straten en huizen langsgaan. Locatiemanager Sadashivaiah koopt het vuil van hen, net als glas, plastic en papier van de plaatselijke horeca. Wat daarvan herbruikbaar is, verkoopt hij door aan groothandelaren of recyclebedrijven. Blijft daarvan na betaling van de ­wekelijkse salarissen geld over, dan mag hij dat houden.

De voordelen van de SweepSmart-aanpak zijn Sadashivaiah al duidelijk. In Yeshwanth­pur wordt nu per dag 1,5 ton afval gesorteerd – ongeveer twee keer zoveel als voorheen. Zijn winst steeg daardoor en zo heeft hij ook de salarissen kunnen verhogen van 250 roepies (3,40 euro) tot 300 roepies (4,08 euro) per dag. Tot grote vreugde natuurlijk van sorteerster Kanakamma. "Op maandbasis maakt het een aanzienlijk verschil", zegt de 47-jarige vrouw, die al op haar veertiende begon met vuilnisrapen. Ze is de kostwinner. "Ook is het goed om op een kruk te zitten. Eerder had ik altijd rugpijn."

India verandert op alle vlakken sneller dan Nederland. Silvia de Vaan

Het Nederlandse duo ziet nog veel kansen voor het centrum in Yeshwanthpur. De capaciteit kan best naar 4 ton per dag, zeker als werknemers trouwer op hun werk verschijnen. En de afvalscheiding kan ook worden verfijnd.

De Vaan wijst naar de grote stapel restafval. "Die paprikaresten zouden hier helemaal niet moeten zijn. Dat is organisch afval en moet naar andere sorteercentra. Het maakt bovendien papier nat en onbruikbaar voor recycling, doodzonde." Maar, voegt ze eraan toe, het is een proces. "In Nederland heeft het dertig jaar geduurd voordat afvalscheiding de norm was. India verandert op alle vlakken sneller."