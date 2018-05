Nederlanders willen best circulair, als het maar geen pijn doet

Met meer kennis van het gedrag van mensen kan de overheid bestaande instrumenten zoals belastingen effectiever inzetten. Dit alles is te lezen in de Verkenning Brede Welvaart die woensdag is gepresenteerd en in opdracht van het kabinet is uitgevoerd door het Planbureau voor Leefomgeving (PBL), het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en het Centraal Planbureau (CPB).

Lees verder na de advertentie

Als voorbeeld noemen de onderzoekers een tarief op huishoudelijk afval: het risico bestaat dat mensen hun afval dan gaan dumpen, dat werkt dus niet. Wat wel werkt is nudging, actief bevorderen dat sociale normen veranderen. Dat is bijvoorbeeld gelukt bij glas recyclen: door een voorlichtingscampagne en makkelijk bereikbare glasbakken is het scheiden van glas gemeengoed geworden.

De onderzoekers ondervroegen 1200 burgers en 800 bedrijven over het onderwerp. Zij zien milieuvervuiling weliswaar als een groot maatschappelijk probleem, maar niet als het allergrootste: belangrijker vinden ze onder andere criminaliteit, de gezondheidszorg en klimaatverandering.

De drie planbureaus onderzochten welke mogelijkheden de overheid heeft om ‘met gedragsinzichten de circulaire economie te stimuleren, en zo brede welvaart te bevorderen’. Brede welvaart wil zeggen: kijk verder dan het bruto binnenlands product, bijvoorbeeld naar werken en leren, gezondheid, milieu en wonen. Het CBS concludeerde in de Monitor Brede Welvaart al dat de toenemende welvaart in Nederland ten koste gaat van het milieu in binnen- en buitenland. De verkenning van de planbureaus moet de overheid handvatten geven om hier iets mee te doen. Er is gekozen voor het thema circulaire economie omdat een schoner milieu kan bijdragen aan de brede welvaart. Daarnaast is het de bedoeling dat de Nederlandse economie in 2050 circulair is.