Nederland zoekt een zonnepanelenkampioen

Om dat te bepalen strijden vaklui vandaag en morgen tegen elkaar tijdens het eerste ‘Nederlands kampioenschap panelen plaatsen’ (kortweg NKPP), op een beurs in Vijfhuizen.

Monteurs die onzorgvuldig werken krijgen strafpunten. En de jury let ook streng op veiligheid

In een grote ‘ronde arena’ op de beursvloer klimmen technici in teamverband op een nephuisje. Op het puntdak liggen echte dakpannen. Wie er het snelst in slaagt om onder toeziend oog van een vakjury zes zonnepanelen netjes te plaatsen wint. Twaalf teams dingen mee.

“Het is echt afwachten welke tijd de winnaar kan neerzetten”, zegt Rolf Heynen van de vakbeurs. Zes panelen vastschroeven en aan de praat krijgen duurt al snel een kwartiertje, schat hij. Maar opgelet: monteurs die onzorgvuldig werken krijgen strafpunten. En de jury let ook streng op veiligheid, zegt Heynen. Er mag nooit kortsluiting dreigen en de installateur zelf mag ook geen brokken maken – een vangnet ligt klaar in Vijfhuizen.

Het NKPP moet mensen enthousiasmeren voor het ‘prachtvak’ van panelenplaatser, zegt Kevin Kolenbrander van de organisatie. Want er is een gierend tekort aan technici, ook in de duurzame energiesector. Kolenbrander: “Met dit spektakel zetten we de branche in het zonnetje.” Daardoor gaan hopelijk meer technici helpen bij het halen van de klimaatdoelen, zegt Kolenbrander. Hij hoopt op een snelle energietransitie. Zo snel, dat zijn achternaam direct in de vergetelheid raakt.

