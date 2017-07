Nederland stemt nu écht in met klimaatakkoord

Het mocht even duren. Anderhalf jaar nadat in Parijs het internationale klimaatakkoord werd gesloten, stemt Nederland er formeel mee in. De Eerste Kamer schaarde zich vanmiddag achter het verdrag. Alleen de PVV stemde -zoals verwacht- tegen de milieumaatregelen. Daarmee is het klimaatakkoord nu ook door Nederland geratificeerd, dus formeel vastgelegd voor alle nationale doelen.

In de strijd tegen klimaatverandering geldt de ratificering van het klimaatverdrag als een formaliteit, maar wel een essentiële formaliteit. Na deze parlementaire goedkeuring kan alle politieke aandacht uitgaan naar de bereiken van de noodzakelijke CO2-vermindering. Het temperatuurstijging op aarde moet beperkt blijven tot ruim onder de 2 graden Celsius, liefst tot 1,5 graad.

Klimaatakkoord van Parijs - deelname landen © Trouw L&F

Nederland steunde het ‘Parijs-akkoord’ al wel, sinds de afspraken eind 2015 rondkwamen. Maar nog altijd niet wettelijk. Het parlement moest zich nog uitspreken over het verdrag. Dat is met ingang van vandaag gebeurd. Meer dan eerder komt de nadruk nu te liggen op uitvoeren van de afspraken, op daadwerkelijke actie.

Extra vragen Het merendeel van de landen in de wereld ratificeerden het klimaatakkoord veel sneller. 148 van de 194 deelnemende landen, waaronder de meeste EU-lidstaten, gingen Nederland voor. De trage ratificering in Den Haag leidde tot debat en ergernissen. De Kamer wilde de ratificatie er eigenlijk vóór de Kamerverkiezingen van 15 maart doorheen hebben. Maar vooral de VVD-fractie nam de tijd. Extra vragen aan het kabinet volgden. Liever zorgvuldigheid dan haast, zei VVD-Tweede Kamerlid Remco Dijkstra. In de Eerste Kamer trok de PVV aan de rem, door steeds nieuwe zorgen en vragen te berde te brengen. Opvallend is dat VVD-senator Sybe Schaap vandaag zei dat het klimaatakkoord wat zijn partij betreft ‘als een hamerstuk had kunnen worden afgedaan’. Onder meer groepen landen in Afrika en Zuid-Amerika moeten het klimaatakkoord nog ratificeren, blijkt uit een overzicht van het toonaangevende World Resourses Institute (WRI). Ook Rusland moet die stap nog zetten. President Poetin is dit nog steeds van plan, ondanks het feit dat zijn Amerikaanse collega Trump uit het klimaatakkoord stapt. De Verenigde Staten, na China de grootste vervuiler ter wereld, keren zich vooralsnog als enige tegen het klimaatverdrag. Weliswaar hebben Syrië en Nicaragua aangekondigd het akkoord ook niet te zullen steunen, maar om andere redenen dan de VS. Syrië is toneel van een bloedige oorlog waar de bewoners momenteel andere zorgen hebben, Nicaragua vindt de afspraken uit het klimaatverdrag juist niet ver genoeg gaan. Voor demissionair staatssecretaris Dijksma (PvdA, milieu) is vandaag een heugelijk moment. Zij profileert zich als koploper met de uitvoering van het ‘Parijs-akkoord’. Dijksma organiseerde vorig jaar de Nationale Klimaattop, om ‘Parijs’ een Nederlandse vertaalslag te geven. Ze sprak van een ‘treurige dag’ toen Trump het klimaatakkoord afschoot. Zorg eerst dat Nederland de afspraken zelf ratificeert, reageerden critici. Van dergelijke verwijten blijft Dijksma vanaf vandaag verschoond.

Pas het begin Volgens expert in klimaatbeleid Louise van Schaik, verbonden aan Instituut Clingendael, is het 'moeilijk uit te leggen' dat Nederland zo laat is met de ratificatie. "De processen zijn traag ingericht. Internationaal gezien slaan we daar wel een flater mee." Kitty van der Heijden van het WRI zegt: “De procedures waren onnodig stroperig. Maar waar het nu vooral om gaat is de uitvoering van het klimaatakkoord. Ratificatie is pas het begin van het échte werk. De CO2-uitstoot moet omlaag. Daar zie ik nog te weinig concrete plannen voor in Nederland."

