Nederland is rijk maar totaal niet duurzaam

Nederlanders hebben het financieel goed, maar de welvaart legt een grote druk op het milieu. Ook zorgt die voor uitputting van grondstoffen in het buitenland. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de brede kwaliteit van leven.

Monitor Brede Welvaart kijkt niet alleen naar bbp, maar ook naar factoren als werken en leren, gezondheid, milieu, wonen, veiligheid en samenleving

Met de eerste editie van 'brede welvaartsmonitor' probeert het CBS een beter beeld te schetsen van de welvaart dan het bruto binnenlands product biedt. Er is niet alleen gekeken naar financieel-economische cijfers maar ook naar factoren als werken en leren, gezondheid, milieu, wonen, veiligheid en samenleving. Het onderzoek, in opdracht van het kabinet, wordt voortaan jaarlijks gedaan voor het verantwoordingsdebat in de Tweede Kamer.

Het CBS kijkt bovendien niet alleen naar de brede welvaart ‘hier en nu’, maar richt de blik ook op ‘later en elders’. Daaruit wordt duidelijk dat de Nederlandse welvaart consequenties heeft voor mensen in andere landen. De goederen en diensten die Nederland invoert, zijn in andere landen geproduceerd. Dat levert daar banen en inkomens op, maar belast ook het milieu. Zo is de Nederlandse ‘broeikasgasvoetafdruk’, die duidelijk maakt hoeveel broeikasgas andere landen uitstoten vanwege Nederlandse vraag naar producten, vorig jaar gestegen.

In geen ander Europees land is de hoeveelheid bos en natuur in verhouding tot het totale landoppervlak zo klein als in Nederland

Nederland zelf is binnen de Europese Unie de grootste uitstoter van broeikasgassen zoals CO 2 . Ook op het gebied van natuur staat het welvarende Nederland onderaan in Europa: in geen ander land is de hoeveelheid bos en natuur in verhouding tot het totale landoppervlak zo klein.

Andere factoren duiden er eveneens op dat Nederland ten opzichte van andere landen rijk is maar niet duurzaam. Inwoners van Nederland produceren bijvoorbeeld veel afval, met gemiddeld 560 kilo per persoon staan zij vrijwel onderaan de Europese ranglijst. En bijna alle andere landen in Europa gebruiken méér duurzaam opgewekte energie dan Nederland. Geen ander land importeert zoveel fossiele brandstoffen als Nederland.