Nederland hoeft geen extra maatregelen te treffen tegen luchtvervuiling

Schone lucht, dat willen Mileudefensie en de staat allebei. Maar ze zijn het niet eens over hoe erg het is dat Nederland zich niet altijd en overal houdt aan de Europese richtlijnen. Om schone lucht af te dwingen, sleepte de milieuorganisatie de staat in 2016 voor de rechter in een bodemprocedure. Maar omdat deze zaak lang op zich liet wachten, spande Milieudefensie óók een kort geding aan zodat de staat vast zou beginnen met het klaren van de lucht.

De rechter gaf Milieudefensie in dit kort geding afgelopen augustus nog gelijk. De staat moest plekken in Nederland met vuile lucht onmiddellijk aanpakken. Campagneleider Anne Knol noemde het 'een regelrechte doorbraak voor gezonde lucht'. De staat ging in hoger beroep.

Staat is niet schuldig

At Milieudefensie in de zomer nog taart, eind 2017 sprak de rechter in Den Haag in de oorspronkelijke bodemprocedure zich juist uit ten gunste van de staat. Juridisch gezien is de staat er niet schuldig aan dat de luchtkwaliteit op 150 plekken in Nederland slechter is dan toegestaan, oordeelde de rechter in december.

Het gerechtshof in Den Haag volgde vandaag in het hoger beroep deze uitspraak en gaf opnieuw de staat gelijk. Deze hoeft geen extra maatregelen te nemen om aan de Europese normen voor de uitstoot van fijnstof te voldoen. Het eerdere vonnis wordt hiermee vernietigd. De staat moet er wel voor zorgen dat de grenswaarden van fijnstof en stikstof niet opnieuw worden overschreden.

Milieudefensie is teleurgesteld over de uitspraak, maar zegt blij te zijn dat de politiek door de zaak in beweging is gekomen. "Het ministerie is bezig met een schoneluchtakkoord dat eind van het jaar af moet zijn en waarin de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie gaan gelden. Die zijn strenger dan de Europese normen en dat is wat wij wilden'', zegt een woordvoerder.