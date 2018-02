Nederland belooft Abu Dhabi 4000 ton woestijngroente

Vijf Nederlandse bedrijven zetten vlak bij Al-Ain, de tweede stad van het emiraat Abu Dhabi, een kassencomplex neer. Als ze eenmaal volop draait, levert die woestijnboerderij 4000 ton bladgroente en kruiden per jaar op, voorzien de vijf, Delphy, Grow Group, Levarht, Rijk Zwaan en Philips Lighting.

Groenten telen in de woestijn klinkt als een kansloze onderneming. De grond is droog, de temperatuur is hoog. Het kassencomplex steekt dan ook ongewoon ingewikkeld in elkaar. De bladgroente en kruiden worden in twee soorten kassen verbouwd: horizontale en verticale.

Binnenkort vervoeren we niks meer met vliegtuigen; dat maakt de producten die in Abu Dhabi in de supermarkt belanden een stuk goedkoper Claas van Os, commercieel directeur Levarht

In de horizontale doorsneekas, die optimaal gebruikmaakt van de vele zonuren in de woestijn, worden sla en kruiden verbouwd. De verticale kas is er om babybladgroenten te verbouwen. Ook ontkiemen daar de zaadjes, waarvan een deel in de horizontale kas verder groeit.

Geen kas, een bunker Die verticale kas is geen glazen gebouw, maar een afgesloten bunker. Niet de zon, maar speciale gekleurde led-lampen laten daar de planten groeien. Er zijn dieprode lampen die de aanzet geven tot fotosynthese, waarbij CO2 en water wordt omgezet in glucose en zuurstof. Het blauwe licht maakt de planten weerbaarder en wit licht zorgt voor ontkieming. Door de combinatie van rood en blauw licht lijken de verticale kassen vaak paars verlicht. Verantwoordelijk voor de verlichting is Philips Lighting, dat zich al een aantal jaar bezighoudt met speciale lichtrecepten om planten optimaal te laten groeien. Elke fase van de groei krijgt zijn eigen licht. Volgens Philips groeien groenten er sneller van en neemt de kwaliteit toe. Daarnaast maken de lampen het mogelijk groenten in meerdere lagen boven elkaar te kweken; zo kunnen boeren veel groenten op een klein oppervlak kwijt.

Binnen een dag in het schap De groenten worden ter plekke gesneden, gemixt en verpakt. Eindbestemming zijn de supermarkten van de stad Abu Dhabi. Het oogsten, verpakken en vervoeren is de taak van Levarht. Het bedrijf uit Aalsmeer levert al verpakte sla en kruiden aan supermarkten in het Midden-Oosten. "Doordat we binnenkort niks meer met vliegtuigen vervoeren, besparen we flink op transportkosten", zegt commercieel directeur Claas van Os, "en dat maakt de producten die daar in de supermarkt belanden goedkoper." We telen in een gesloten omgeving, pesticiden worden overbodig Claas van Os En verser, want ze liggen al binnen een dag in het schap, niet na twee tot drie dagen. Daarnaast is de groente die uit het Nederlands Arabische tuinbouwcomplex komt schoner, zegt Van Os. "We telen in een gesloten omgeving, pesticiden worden overbodig." De kassen in Abu Dhabi hoeven niet open om hun warmte kwijt te raken, zoals traditionele kassen: ze worden met een industriële airco gekoeld. Schadelijke stoffen of beestjes maken geen kans om binnen te komen.