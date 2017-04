Natuurpark moet merk worden

Het is ‘nu of nooit’ voor de twintig nationale parken in Nederland, en daar is honderd miljoen euro voor nodig, zo klinkt deze week de noodkreet aan het toekomstige kabinet. Onder meer de ANWB, Natuurmonumenten, Landschappen NL en werkgeversorganisatie VNO-NCW vinden dat de parken ‘sterke merken’ moeten worden: meer toeristen en betere verbinding met de lokale economie, maar ook meer middelen voor natuurherstel.

Het is een opmerkelijke oproep aan de landelijke overheid, want het Rijk heeft juist vier jaar geleden de handen afgetrokken van de twintig natuurgebieden. Het natuurbeleid is ‘gedecentraliseerd’. Dat betekent in dit geval: het Rijk doet het niet meer, de provincies kunnen het overnemen maar dat hoeft niet. ‘De maatschappij’ moet in het achtergelaten gat springen: gemeenten, waterschappen, grondeigenaren, de toeristensector, ondernemers, burgers.

Overleven

Die overgang verloopt niet erg soepel, blijkt uit onderzoek van Wageningen Environmental Research (Alterra). Een deel van de parken is in ‘een bestuurlijk vacuüm terechtgekomen’ en de zoektocht naar nieuwe financiële bronnen heeft ‘sterk wisselend resultaat’, staat in het rapport ‘Nationale Parken in transitie’. Ofwel: het is niet duidelijk wie waarover gaat en geld verdienen met natuur blijkt niet zo makkelijk. Conclusie van het onderzoek: ‘het merendeel van de nationale parken is bezig met overleven’.

“We hebben eigenlijk het natuurbeleid deels willen privatiseren”, zegt onderzoeker Marcel Pleijte van Alterra. “De gedachte erachter is de ‘vermaatschappelijking’ van de natuur. Organisaties en mensen die er profijt van hebben, zoals recreatiebedrijven, waterschappen, zouden ook iets terug moeten doen voor de natuur. Gebruikers moeten meer ophoesten. Maar die veronderstelling vloeit deels voort uit bezuinigingen. Er is te gemakkelijk van uitgegaan dat er een markt is.”

Alterra heeft het afgelopen jaar ‘de thermometer’ in de nationale parken gehouden. Sinds 2013 is het Rijk niet meer verantwoordelijk en wijst het alleen nog de natuurgebieden aan die het stempel ‘nationaal park’ krijgen. Omdat de Tweede Kamer dat te mager vond, werd in 2015 een motie en amendement aangenomen om het programma ‘Nationale Parken van wereldklasse’ op te zetten. Daar kwam de vorig jaar gehouden verkiezing ‘Het mooiste natuurgebied van Nederland’ uit voort. Het programma van ongeveer een miljoen euro loopt drie jaar, er is nog één jaar te gaan. De roep om 100 miljoen euro deze week beveelt aan dat programma acht jaar te verlengen, en er serieus geld in te steken.

Tot nu toe is het namelijk sappelen bij veel nationale parken, constateert Alterra. “We stellen dat de verzakelijking van het parkbeheer, als alternatief voor overheidssubsidies, nauwelijks uit de verf is gekomen”, staat in het rapport. “Er wordt te veel gevist in dezelfde vijver en er zijn te veel transactiekosten gemaakt.”