Natuurorganisaties hekelen nieuw landbouwbeleid

De bescherming van natuur en biodiversiteit zijn in de wetsvoorstellen slecht geregeld, vinden onder anderen Greenpeace en Natuur & Milieu. De natuurorganisaties wijzen erop dat Europese lidstaten voortaan niet meer verplicht zijn om hun landbouw te ‘vergroenen’ – ze mogen zelf weten hoe ze dat willen aanpakken.

Lees verder na de advertentie

Dat zal, zo vrezen de natuurorganisaties, ertoe leiden dat de laagste norm de standaard wordt. Immers: als landen hun boeren strenge duurzaamheidseisen opleggen zullen die een concurrentienadeel hebben ten opzichte van collega’s in minder strenge landen. Dat is in strijd met het ‘gelijke speelveld’ dat geldt in de EU.

Ook het Wereld Natuur Fonds vindt de voorstellen van eurocommissaris Hogan te vrijblijvend. “Voor een werkelijke omslag naar een meer duurzame landbouw moeten er sterke voorwaarden om natuur en milieu te beschermen worden gesteld aan de miljarden inkomenssteun die boeren ontvangen. Het huidige voorstel biedt teveel ruimte om het bij het oude te houden.”

Voor het Wereld Natuur Fonds is het van belang dat de grote som publiek geld uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt besteed aan herstel van natuur en biodiversiteit, schoon water, gezonde bodem en een schone lucht. “Boeren vervullen hier een sleutelrol.”