Natuurmonumenten stopt met het kappen van bomen

De natuurbeschermingsorganisatie gaat met haar leden in gesprek over het kapbeleid om ‘een beeld te krijgen’ van hun ideeën. In de tussentijd maken ze ‘een pas op de plaats’ en staken ze de werkzaamheden.



Het kapbeleid is onderdeel van de werkzaamheden van Natuurmonumenten, dat 100.000 hectare natuur in Nederland bezit. Kappen moet verdroging van bijzondere natuur tegengaan, invasieve exoten bestrijden of heide en duinen weer openmaken die dreigen dicht te groeien. Maar ook het herstellen van bomenlanen of de veiligheid langs paden kunnen een reden zijn om bomen te kappen.

De organisatie beseft dat bij een deel van haar achterban de steun voor bomenkap ontbreekt. Zo waren leden heel kritisch op de kapwerkzaamheden in de Achterhoekse Loohuisbos. Ook de plannen in de Sallandse Heuvelrug waar 30 hectare bos zou verdwijnen om de heide met akkers te verbinden oogstte kritiek bij leden. “De groeiende media-aandacht over ontbossing in Nederland zorgde voor verontruste reacties”, zegt woordvoerder Alje Zandt. “Het is tijd dat we met hen aan tafel gaan zitten, zodat we onze plannen eventueel kunnen bijstellen”.

Het komt vaak neer op een keuze tussen de biodiversiteit of het klimaat, zegt Zandt. “Het kappen gebeurt juist om de biodiversiteit te verbeteren en meer ruimte te geven voor planten en dieren die het moeilijk hebben. Het gevolg is dat daar bos voor moet sneuvelen. Wat in het licht van de klimaatdiscussie moeilijk ligt. Dat is een moeilijke evenwichtsoefening waarin de natuurorganisatie een goede balans probeert te vinden.”

Het verzet tegen kapbeleid groeit in Nederland. Jaarlijks verdwijnt tussen de 1500 en 3500 hectare aan bos. Ook Staatsbosbeheer, dat 265.000 hectare van de Nederlandse natuur beheert is mikpunt van protest. In februari uitte oud-directeur van de natuurbeheerder Frits van Beusekom nog forse kritiek op haar huidige kapbeleid. Door op grote schaal bossen kaal te kappen, zou de organisatie zou roofbouw plegen. Vooralsnog houdt de natuurbeheerder haar voet stijf.

