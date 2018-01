Natuurfoto’s vanuit een luie stoel

Een fotohut op een geheime locatie op de Lemelerberg, Salland. Twee indrukwekkende telelenzen steken door een camouflagenet naar buiten. Ze zijn gericht op een rechthoekig plasje, het vijverfolie aan de randen afgedekt met boomschors, in de hoek een dood takje vastgemaakt aan een stokje in de grond. Mezen, roodborstjes en vinken vliegen af en aan. Achter de camera’s zit amateurfotograaf Peter van Velzen in een comfortabele bureaustoel te wachten op een goed moment om te klikken. Hij huurt regelmatig deze en andere fotohutten om in alle rust zijn foto’s te kunnen maken.

“In de voor het publiek vrij toegankelijke vogelkijkhutten kom ik ook nog wel, maar als je daar twee uur zit komen minstens twintig mensen binnen stampen”, zegt Van Velzen. “Die knallen de deur open, klappen een luik omhoog en vragen dan ‘heb je al wat gezien?’ Nee, natuurlijk niet, omdat er elke paar minuten weer iemand binnenkomt.”

Deze hut is de populairste van de zeven fotohutten van pionier Han Bouwmeester, die 12 jaar geleden zijn eerst hut bouwde. Anderen kopieerden het concept en de laatste drie jaar neemt het fenomeen een enorme vlucht. Inmiddels zijn er zo’n dertig stuks in Nederland, de een nog luxer dan de andere.

“Heel veel hebben hightech glas waar je van de buitenkant niet doorheen kunt kijken en van binnen wel. En steeds vaker hebben ze verwarming. Van mij hoeven zaken als verwarming en stopcontacten niet. Glas is wel een verbetering voor de schuwere vogelsoorten, maar het contact met de natuur is dan wel minder. Ik wil nog wel het idee hebben dat ik in de natuur zit. Voor mij gaat het ook echt om de natuurbeleving. Als ik een hele dag in alle rust van de vogels heb genoten, ben ik ook al heel tevreden.”

“Deze hut is nog spartaans vergeleken met andere plekken”, zegt Van Velzen terwijl hij zijn camera soepel over het speciaal voor deze hutten ontwikkelde slidersysteem opzij beweegt.

“Dit plekje is echt een magneet voor vogels”, vertelt Van Velzen. “In de zomer is het in het hele gebied kurkdroog, dus dan komen ze hier allemaal drinken. In deze tijd komen ze vooral om een bad te nemen en wat van het voer te pikken. Vaak ook bijzondere soorten, ik hoop nu bijvoorbeeld op kruisbek of barmsijs. In het voorjaar en in de zomer kun je wel dertig soorten op een dag zien, waarvan de helft schaars tot zeldzaam in Nederland.”

Eigenaar Han Bouwmeester vertelt buiten de hut hoe zijn eerste fotohut – een project samen met de vogelwerkgroep, bedoeld om het ringwerk aan vogels te bekostigen – langzaam uitgroeide tot een hype. Op het moment schieten ze in heel Nederland als paddenstoelen uit de bosgrond. Ook zijn eigen hutten zijn nog razend populair. “Deze hut is bijvoorbeeld nu al voor het hele voorjaar volgeboekt, elke dag.”

Op fotofora wordt nogal eens afgegeven op de foto’s die in fotohutten zijn gemaakt. Iedere fotograaf komt met exact dezelfde plaatjes uit zo’n hut, is de kritiek. Van Velzen maakt zich daar niet druk om. “Landelijke erkenning voor mijn foto’s is geen doel. Ik doe het voor de beleving en de adrenaline. Elk moment kan er iets spannends gebeuren, bijvoorbeeld een sperwer die een zangvogeltje slaat voor de hut.”

Op de takken rondom de vijver heeft hij een dun laagje vogelvet gesmeerd, en rondom wat meelwormen gestrooid. Met succes. In korte tijd laat een flink aantal soorten zich zien. Koolmeesjes en glanskoppen vliegen af en aan. Een roodborst komt uitgebreid een bad nemen. “Het fotomodel onder de vogels, die lijkt er echt voor te gaan zitten”, aldus Van Velzen. Een mannetjesvink komt op enkele decimeters van de tent een meelworm oppikken. Later komen matkop, pimpelmees, merel en kuifmees poseren.

Zonnecollectoren

Hij leidt ons naar een tweede hut in hetzelfde natuurgebied. Deze heeft wel spiegelglas. “Eerder hadden we dat niet, maar toen waren de vogels heel angstig, het is moeilijk te zeggen hoe dat komt. Maar sinds we dat glas hebben, is het aantal vogelsoorten met vijftig procent toegenomen.” Binnen in de hut worden ventilatoren ingeschakeld om de ruiten condensvrij te maken, aangedreven door zonnecollectoren op het dak. De natuurbeleving waar Van Velzen het over had, is hier inderdaad ver te zoeken. “Sommige mensen vinden het juist heel fijn dat ze het tafereel buiten als een soort tv-show kunnen aanschouwen”, zegt Bouwmeester.

Een kijk in het dagboek leert dat ook deze plek veel soorten trekt. Een van de bezoekers voegt een suggestie aan de beheerder toe: ‘Is vloerverwarming niet een idee?’. Bouwmeester lacht erom. “Laatst zei iemand serieus tegen mij dat hij enorm had genoten, maar dat het toch wel een groot minpunt was dat er geen wifi in de hut is.”