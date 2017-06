Natuurdagboek: Tjirpende krekels

Er bloeien nog veldbloemen. En waar veldbloemen zijn, zijn insecten. Die leiden ons af van het uitzicht over het ravijn. Onder toezicht van een cirkelende gier buig ik me over een distel waarop een zwart-rood gestreepte kever stuifmeel snoept. Het is een bijenwolf. De larven van deze kever jagen op bijenlarven. In Nederland zijn zulke kevers zeldzaam.

Intussen dwarrelt geliefde met haar telefoon op fotostand achter een koningspage aan, een onwaarschijnlijk mooie vlinder. Ze blijft ineens staan en bukt. "Hier zit een raar beest. Kom eens kijken."

Ik neem afscheid van de bijenwolf, loop naar geliefde en tuur tussen het gras in de richting die ze aanwijst. Ineens klinkt er een luid en schril getjirp. Dan zie ik het monsterlijke insect. Het is 2,5 centimeter lang en 1 centimeter breed, met een glanzend, zwart lijf en een glimmend zwarte helm, als een kabouterversie van Darth Vader. Een geelbruine strook scheidt de nek van het lijf.

In Spanje worden, ondanks Europese land­bouw­sub­si­dies, nog niet alle bermen en weiden overbemest

Het getjirp gaat gepaard met trillende rugschilden. Het is een krekel. Een veldkrekel. Die naam klinkt zo gewoon en veldkrekels waren ooit ook algemeen in Nederland, maar zijn de laatste jaren tegelijk met 99 procent van de veldbloemen en daarvan levende insecten weggemest en -gespoten. Elk volk krijgt het landschap dat het verdient.

Roerloos blijven we kijken naar de tjirpende Darth Vader, als het insect plotseling benaderd wordt door een tweede, iets kleinere veldkrekel. Die komt van achter en bestijgt de tjirper. Ze paren en de onderste is het vrouwtje, want dat is de grootste. Van veldkrekels tjirpen blijkbaar ook de vrouwtjes. Als een sirene heeft ze met haar onweerstaanbare getjirp een minnaar gelokt.

Het bedrijven van de liefde is doorgaans geen tijdsbesteding waarbij publiek op prijs gesteld wordt en als ik iets door mijn hurken zak, onderbreken de krekels hun vrijage.

