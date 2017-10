Tijd voor nepvlees!

Ik wist het kokhalzen te verbergen en kreeg nog een portie omdat ik er zo van smulde. Ook at ik voor het eerst in mijn leven biefstuk en, al voelde ik mij een moslim die voor het eerst alcohol dronk, ik vond het heerlijk.

Terug in Nederland at ik een jaar of vijf geen vlees, maar toen kwam de klad erin. Sindsdien heb ik weer vlees in de kuip, al gaan er dagen voorbij zonder. Kalveren, varkens en kippen worden op zo'n gruwelijke manier behandeld, daar wil ik niet aan meedoen. Ligt er naast het spotgoedkope plofkippetje een zes keer zo dure scharrelkip dan denk ik: dan maar een klein stukje. Of vegetarische nepkip.