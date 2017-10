Natuurbeheer met wolven is zo eenvoudig nog niet

Herten en reeën verjaagd, vegetatie groeit terug, en dus ook de biodiversiteit met vogels en bessenetende beren, en omdat wolven ook de coyotes verjagen groeit de populatie van konijnen en daarmee van de haviken. En ook de bevers (door de coyotes bedreigd) keerden weer, dus nieuwe dammen; vegetatie stopt erosie van rivieroevers, en dus vastere bedding.

De tekst loopt verder na de video

Nu ja, iets in die geest. Geweldig die wolf. Een scharnierpunt en een sieraad voor de ecologie. Maar de wolf is niet gek.

Hij wil best op herten en reeën jagen in het grote wilde bos, maar niet als hij voor veel minder moeite ook schapen, geiten en koeien kan krijgen, die zich niet goed uit de voeten kunnen maken.

Beschermde diersoort

Dat is het beeld dat we nu in Duitsland zien. Ook hier keerde de wolf, nu met Europese status van beschermde diersoort, begin van de eeuw terug na lange afwezigheid, en natuurbeschermers en milieuorganisaties legden de rode loper voor hem uit. Maar jagen op herten en zwijnen, ho maar.

In de grote landbouwdeelstaat Nedersaksen, grenzend aan onze provincies Groningen, Drenthe en Overijssel, worden ze er gek van. Alleen in deze deelstaat doodden de wolven sinds 2009 intussen meer dan 700 schapen en geiten en er was een incident met een joggende vrouw en een wolf die haar over een open veld almaar dichter naderde; de vrouw bracht zich op de trekker van een passerende boer in veiligheid. Zou de wolf haar hebben aangevallen? Waarschijnlijk niet, maar de dreiging was voldoende. Al maanden steken boeren op het land vuren aan uit protest tegen de komst van de wolf en je zou kunnen zeggen dat de wolf niet de rivieren maar de politiek in de deelstaat veranderde.

In augustus liep in Nedersaksens hoofdstad Hannover een lid van de Duitse Groenen, ontevreden over de te makkelijke pro-wolfhouding van haar partij over naar de christen-democraten, en bracht daarmee de rood-groene coalitie ten val, die met slechts één zetel meerderheid regeerde.

Daaruit vloeiden vervroegde verkiezingen voort die afgelopen zondag werden gehouden. De Groenen waren de duidelijke verliezers, al profiteerden de christen-democraten niet echt.

© RV

Nedersaksen is zeker in het noorden een uitgestrekte weidestreek met intensieve veeteelt, een luilekkerland voor wolven. Veel samenhangend bos is hier niet, wél dijken, met gras begroeide aardwallen, waarop - voor het kort houden van de vegetatie - kudden met schapen grazen. Een ideaal mikpunt voor de wolf.

Je kunt hier ten opzichte van Yellowstone Park een omgekeerde keten loslaten; de wolf verjaagt de schapen, zonder schapen geen dijk, zonder dijk geen bescherming tegen de vloed, zonder die bescherming ook geen nederzettingen, geen bewoning, geen economische activiteit, geen toerisme.

Steeds luider dus de roep om de wolf af te mogen schieten, terwijl in Nederland nog zo naar hem wordt verlangd. Natuurbeheer met wolven is zo eenvoudig nog niet in een aangeharkt land.

Met het oog van een antropoloog en de pen van een dichter doet Wim Boevink dagelijks verslag over de grote en kleine wereld om hem heen. Lees hier meer afleveringen van het Klein Verslag.