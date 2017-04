Natuur op een berg van 45 meter afval

In een groene oase van zomereiken, berken en duindoorn graast een kudde Galloway-runderen onder een waterig zonnetje. De geur van de grove dennenbomen aan de rand van het Kreupelbusch in het Limburgse plaatsje Ubach over Worms overheerst. Het is stil, hier vlak aan de grens met Duitsland. Alleen wat zangvogels zingen struinende voetgangers toe. Bijna niets wijst erop dat onder deze 40 hectare natuur een afvalberg van 45 meter hoog ligt. Ongeveer 6,2 miljoen kubieke meter aan verschillende soorten afval, waaronder huishoudelijk afval, bedrijfsafval en tuinafval, houdt zich verborgen onder een dubbele afdichting van folie en klei. Zo’n veertig jaar geleden had niemand gedacht dat hier ooit zeldzame planten als de kruipbrem en beklierde ogentroost zouden groeien.

Het Kreupelbusch is een van de ongeveer vierduizend bekende voormalige stortplaatsen in Nederland. Dit zijn terreinen waar tot uiterlijk 1 september 1996 afval is gestort. Afgesproken is dat deze stortplaatsen - met een oppervlak van in totaal ongeveer 8000 hectare - onderhouden moeten worden als gevaar voor verontreiniging dreigt. Door wie, dat is niet altijd duidelijk. Regelgeving schiet vaak tekort. Meestal nemen gemeenten de nazorg op zich. De provincies zijn verantwoordelijk voor de stortplaatsen van na die datum.

Tikkende tijdbom

In Limburg regelt de zelfstandige organisatie Bodemzorg Limburg alles voor vijftien voormalige stortplaatsen. De gemeenten zijn wel aandeelhouders in het bedrijf. “Onze taak is het dagelijks beheer van de stortplaatsen”, zegt directeur Dick Rootert. Dus: het afval solide afdekken, eventuele milieubeschermende voorzieningen aanbrengen, de boel regelmatig controleren en de afgedekte afvalhoop een nieuwe bestemming geven.

“Het plaatsen van een afdichting is de enige manier om de verspreiding van verontreiniging via grondwater tegen te gaan. In de meeste gevallen is in de provincie Limburg gekozen voor een waterdichte minerale (klei)afdichting, soms in combinatie met folie”, aldus Rootert. Van die afdekking kunnen wandelaars helemaal niets meer zien. Dat zit onder minimaal een meter nieuwe grond.

In de afvalberg vormt zich gas; dat moet worden weggepompt, anders ontploft de boel

Boven de folie of klei zit vaak ook nog een drainagesysteem. Dat vangt het regenwater op en voert het via pijpen af naar een buffer. Rootert: “Als het heel hard regent, kan het water zonder zo’n systeem niet weg. De kans bestaat dat de laag grond gaat drijven, waardoor de folie beschadigd kan raken.” Het opgeslagen schone water wordt vervolgens op een nabijgelegen plek weer terug de grond in gepompt.

De vierkante groene en zilveren deksels tussen het zandstruisgras in het Kreupelbusch verraden wel dat iets onder de grond gaande is. Met een soepele beweging opent Lex Rijfkogel, projectmanager van Bodemzorg Limburg, een van de deksels. Te zien zijn dikke gasleidingen met blauwe regelkleppen. “Deze pijpen gaan ongeveer 20 meter diep en zuigen het gas uit de stort”, legt Rijfkogel uit.

Uit het groene afval onder de grond komen namelijk gassen vrij. Een tikkende tijdbom als niemand daar iets aan doet. De gassen worden weggepompt, zodat de vuilstort niet zal exploderen. Het gas uit de stort loopt via de ondergrondse leidingen naar een installatie. In een minifabriek bij de ingang van het terrein komt alles bij elkaar. Daar wordt het gas omgezet in groene stroom.

