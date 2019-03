Naturisten willen rust, geen duurzame patat

Tussen droom en daad staan in Oudenhoorn omwonenden in de weg. De droom is van patatmaker Farm Frites, die vanuit Zuid-Holland over de hele wereld patat en aardappelproducten verkoopt: “Een duurzame en vitale fritesketen in een aantrekkelijke omgeving”, zoals het bedrijf het zelf noemt. De daad is: patat produceren zonder uitstoot van broeikasgassen en de overlast voor de omgeving verminderen. Maar de geplande aanleg van een zonnepark en een nieuwe weg stuiten op bezwaren van de buren. Zij vrezen voor de toekomst van hun naturistencamping.

Farm Frites is genoodzaakt te verduurzamen, omdat het behoort tot de tweehonderd grootverbruikers van Gronings aardgas die vorig jaar door minister Wiebes gemaand werden om vóór 2021 over te stappen op duurzame energie of ander gas. De patatfabriek wil daarom alle eigen daken van zonnepanelen voorzien en op eigen grond een zonnepark aanleggen van ongeveer veertig voetbalvelden groot.

De gemeente kiest keihard voor één ondernemer. Voor ons is het de doodsteek Rob Hommen van camping De Brongaard

Omwonenden van de fabriek hebben grote moeite met deze plannen. Zij verwijten Farm Frites en de gemeente Hellevoetsluis, waar Oudenhoorn onder valt, dat die ‘het landschap verpesten’. De gemeente en de patatfabriek beloven dat het zonnepark voorzien wordt van ‘kruidenrijke vegetatie en struweel’. Maar, zegt Rob Hommen van de nabijgelegen camping De Brongaard: “Wij vrezen dat het ten koste gaat van biodiversiteit.”

Geen privacy meer Nog meer moeite heeft Hommen met een ander plan: de aanleg van een nieuwe weg om friet te vervoeren van de fabriek naar de haven van Rotterdam. De weg komt in de ontwerpen rakelings langs de camping, en in sommige schetsen er zelfs deels overheen. “Wij zijn een naturistencamping”, zegt Hommen. “De gasten komen voor hun rust en privacy. Daar blijft niets van over.” De nieuwe weg, waaraan Farm Frites zal meebetalen, moet zorgen voor minder vrachtverkeer door Hellevoetsluis en Oudenhoorn. De patatproducent schat dat er wekelijks negenhonderd vrachtwagens van het bedrijf over de weg zullen rijden, op termijn elektrisch aangedreven. Net als het zonnepark wordt de nieuwe weg – in de volksmond Patatweg geheten – in de schetsen natuurvriendelijk aangelegd. Aan weerszijden komen wallen van zand dat in de fabriek van de aardappelen is geschud, met daarop ‘bijvriendelijke beplanting’. Hommen van de naturistencamping ziet dat niet als een compensatie. “De gemeente drijft dit plan door en kiest keihard voor één ondernemer. Voor ons is het de doodsteek.” Woensdag worden het zonnepark en de Patatweg besproken in een commissievergadering van de gemeente Hellevoetsluis. “Uiteraard ga ik daar spreken”, zegt Hommen. “Dat is geen vraag.” Farm Frites wil in 2020 de helft van haar energie duurzaam opwekken. Om de gehele productieketen van de friet CO2-neutraal te maken, is de patatfabriek een samenwerking aangegaan met de provincie Zuid-Holland, Wageningen University en de HAS hogeschool.

