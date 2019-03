Nadat vloeibare mest in een weiland gespoten is, hebben de worm en grutto het nakijken

“Zo hard als beton.” Wormenonderzoeker Jeroen Onrust van de Rijksuniversiteit Groningen beschrijft de bovenste decimeter van een weiland waar enige tijd daarvoor vloeibare mest in het gras is geïnjecteerd. “In februari en maart, wanneer het bemesten net is begonnen, valt het nog wel mee. Maar zeker als het een beetje een droog voorjaar is, wordt de bovenlaag van een weiland in de loop van april kei- en keihard.”

Onrust kan het weten. Jarenlang reed hij ’s nachts, liggend op zijn buik op een karretje dat hij met zijn voeten voortdreef, over de weilanden. In het licht van zijn koplamp telde hij de wormen die hij aan het oppervlak zag komen. Deze week publiceerde hij resultaten van dat telwerk: op weilanden waarin vloeibare mest was geïnjecteerd (drijfmest) telde hij minder wormen aan het oppervlak dan op weilanden waar ruige stalmest, koeienpoep vermengd met stro, over het oppervlak was gestrooid.

“Die mestinjectie is behoorlijk destructief”, zegt Onrust. “Je moet het ook eerder zien als snijden. Met V-vormige messen worden om de dertig centimeter gleuven in het gras gemaakt, waar de dunne mest in loopt. Maar doordat de grasmat op zoveel plaatsen telkens kapot wordt gemaakt, droogt de bovenlaag helemaal uit.”

Onrust zag dat niet alleen aan de aantallen wormen. Met een zogeheten ‘penetrometer’ bepaalde hij ook de kracht die nodig was om een metalen pin in de grond te drukken. “In weilanden waar ruige mest was opgebracht had ik daarvoor meestal niet veel kracht nodig, maar in een weiland waar enige tijd daarvoor mest was geïnjecteerd kon dat gedurende het voorjaar wel oplopen tot een kracht van 40 kilo op één vierkante centimeter. En dat terwijl bekend is dat bijvoorbeeld een grutto met zijn lange snavel maximaal 12,5 kilo per vierkante centimeter kan drukken.”

Dieet

“In de Nederlandse bodem komen grofweg twee typen regenwormen voor”, zegt Onrust. “De grijze regenworm zit bijna permanent dieper in de bodem, waar hij leeft van de bacteriën die op bodemdeeltjes zitten. Hij eet ook letterlijk grond. De rode regenwormen daarentegen zijn meer pendelaars. Die gaan naar het bodemoppervlak om plantenresten op te halen, om die vervolgens dieper in de bodem op te eten. Door dat op en neer pendelen houden deze wormen de bodem ook los en open.”

In de weilanden die Onrust onderzocht, was ongeveer driekwart van de wormen in een diep bodemmonster van de grijze soort. Maar keek hij vanaf zijn karretje naar het oppervlak, dan was meer dan 80 procent van de wormen die bovenkwamen van de rode soort. “Dit is dan ook de soort die het belangrijkst is voor vogels als de kievit en andere wormeneters”, aldus Onrust.

Om meer zekerheid te hebben over zijn aannames voerde hij experimenten in het laboratorium uit. “Weilanden waar mest wordt geïnjecteerd, worden hoe dan ook intensiever bewerkt door de boeren. Om de zoveel jaar ploegen ze bijvoorbeeld de hele grasmat onder om vervolgens weer nieuw gras te zaaien. Boeren die ruige mest opbrengen hechten over het algemeen meer waarde aan een oude, ongestoorde grasmat. Ik wilde daarom zeker weten dat de effecten die ik vond op de aantallen wormen aan het oppervlak ook echt aan het type mest lagen en niet aan iets anders.”

In het laboratorium liet Onrust jonge grijze en rode wormen een half jaar opgroeien op een dieet van drijfmest of ruige mest, of van gewoon stro als controle. “De grijze wormen deden het op de twee verschillende soorten mest even goed, maar de rode groeiden duidelijk minder hard op de drijfmest.”