"We hebben niet zoveel bos in Nederland, maar wat we wel hebben, daar moeten we goed mee omgaan", zegt Patricia Dolman van PEFC, dat de verkiezing organiseert. PEFC is een internationaal keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Wereldwijd wordt 310 miljoen hectare bos volgens de PEFC-eisen beheerd, 20.000 bedrijven werken met PEFC-gecertificeerd hout.

Met de verkiezing wil Dolman het keurmerk bekender maken in Nederland en bossen geliefder maken bij jong en oud. "Meer mensen moeten beseffen dat het bos belangrijk is. Voor het opnemen van CO2, voor het filteren van water." Dus de boodschap is: hup, naar buiten, het bos in en op zoek naar het mooiste pad.

Iedereen kan een bospad nomineren, inzenden kan via Twitter of Instagram met hashtag #mooistebospaadje of via de website van PEFC. Een nog onbekende jury buigt zich na 5 juni over de inzendingen. De inzender van het winnende bospad kan onder andere een vakantieweek in een boomhut of een dagje Efteling winnen.

Op Twitter zijn inmiddels al wat nominaties binnengekomen. Zo dingt een zandpad in de Kaapse bossen in Doorn al mee naar de titel, evenals een bijna onzichtbaar (want overgroeid met gras en bloemen) paadje in het Reigerbos in Lisse. Ook de Efteling zoekt naar een kandidaat. En heeft in elk geval een expert in huis: Roodkapje, want die gaat het bospad nooit meer af.