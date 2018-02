Na een massale zoektocht is zeearend Lady Maya weer thuis in Beekse Bergen

Inmiddels is ze gevonden. Dagenlang werd door haar verzorgers gezocht naar de gepikeerde dame. Het safaripark riep het publiek op mee te zoeken en dat gebeurde ook: er werd massaal omhoog gekeken in de regio. Het safaripark ontving tientallen meldingen, Maya’s verzorgers renden van hot naar her achter elke tip aan, met een dode muis in de hand en de arm hoog in de lucht.

Volgens het safaripark is Maya niet gevaarlijk, hooguit een beetje schrikachtig

Je zou toch zeggen dat een Amerikaanse zeearend met een spanwijdte van 2,5 meter niet zo moeilijk te missen is, maar dat viel tegen. Ook het signaal van het zendertje dat Maya bij zich draagt was te zwak.

Dat iedereen zo meeleefde is niet gek: Lady Maya woont al 27 jaar in de Beekse Bergen, ze is de ster van de roofvogelshow, een ‘icoon’ voor het park.

Twitteraars maakten zich ondertussen wel zorgen over het welzijn van hun chihuahua, maar volgens het safaripark is Maya niet gevaarlijk, hooguit een beetje schrikachtig.

Hoe Maya uiteindelijk gevonden is? De verzorgers veranderden van tactiek. In plaats van achter de tips aan te rennen, bleven ze nu op een plek staan in Goirle, waar Maya vaak was gesignaleerd. Maandagmiddag vloog Maya in de armen van haar verzorger. Zo heeft die massale zoektocht toch wat opgeleverd. De zeearend mankeert niets en is weer terug op haar stek in het safaripark. Nu maar hopen dat ze weer op goede voet staat met de meeuwen.

De zeearend is in Nederland met een gestage opmars bezig. In 2006 broedde het eerste paar in de Oostvaardersplassen en in 2017 waren er al 12 paren.