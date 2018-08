Na de gloeilamp sneuvelt ook de halogeenlamp

Het verbod op het importeren en produceren van de lampen is een volgende stap in de Ecodesign-richtlijn van de EU. Die richtlijn moet energieverbruikende producten zuiniger maken. Eerdere stappen waren het verbod op gloeilampen in 2012 en de verplichting sinds 2016 om lampen energielabels te geven.

Lees verder na de advertentie

Het alternatief op de energieslurpende halogeenlamp is de ledlamp. Met een fractie van het energieverbruik geeft een ledlamp evenveel licht. Een tikkeltje duurder in de aanschaf is hij wel, maar die investering verdient zich door het lage energiegebruik uiteindelijk terug. In 2015 brandden er volgens voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal nog elf onzuinige lampen in de gemiddelde huiskamer en keuken. Vervang die door ledlampen en de energierekening is dat jaar dertig euro lager.

Gezellig draadje Winkeliers mogen hun voorraden nog verkopen, dus de halogeenlamp zal vooralsnog niet uit de schappen verdwijnen. Ook gloeilampen zijn nog te koop doordat winkeliers destijds massaal voorraden aanlegden. Met de halogeenlamp zal dat hamstereffect wat minder zijn, denkt Kirsten Palland van Milieu Centraal. “Mensen waren echt aan de gloeilamp gehecht. Dat gloeiende draadje, het sfeervolle licht.” Aan de ledlamp kleeft een ongezelliger imago, het idee dat de zuinige lamp alleen maar fel, blauw licht uitstraalt is hardnekkig. “Maar dat is allang niet meer zo, er is echt veel meer keuze”, zegt Palland. Er zijn speciale dimmers voor ledlampen en wie nog steeds niet zonder het nostalgische gloeidraadje kan, kan zelfs een ledlamp met draadje kopen. Dat gloeit net zo gezellig als de ouderwetse lamp.