Na 1745 geschoten edelherten krijgt de natuur in de Oostvaardersplassen even rust

De Oostvaardersplassen moesten een nieuwe start maken. Nu het jachtseizoen is afgesloten, maakt Staatsbosbeheer een tussenbalans op. Tussen 10 december en 1 april schoten boswachters en jagers 1745 edelherten. De commissie-Van Geel schreef vorig jaar voor dat het aantal grazers in het natuurgebied flink moet verminderen. Het streefcijfer is een populatie van 490 herten.

Met enige vertraging – natuurorganisaties spanden rechtszaken aan ­tegen het schieten – werd op 10 december het geweer bovengehaald. Iets wat volgens woordvoerder van Staatsbosbeheer Marcel van Dun relatief vlot is verlopen. Hij zag het protest de voorbije maanden wegebben. “De commotie is een stuk minder, zeker in vergelijking met de demonstraties en emoties van vorig jaar. De situatie is intussen genormaliseerd. Men heeft zich erbij neergelegd. Het beleid verandert ook, dieren zullen niet zo snel meer honger lijden. Minder dieren betekent immers meer voedsel.”

Een andere klus was het aantal ­konikpaarden terugbrengen tot 450. Voor 180 konikpaarden werd een nieuwe plek gevonden. In de zomer gaan de dieren naar het buitenland: 30 naar Spanje en 150 naar Wit-Rusland. Daar voegen ze zich in een natuurgebied bij andere grote grazers.

Opnieuw tellen Sinds begin deze maand wordt er niet meer geschoten in de Oostvaardersplassen. “De dieren gaan nu weer kalfjes krijgen. We laten de natuur met rust. Ook boombeheer en ­bomenkap komen op een laag pitje te staan.” Voor 1 januari moet Staatsbosbeheer van de provincie Flevoland de populatie edelherten hebben teruggebracht tot 490. Eind oktober maakt de natuurbeheerder een nieuwe ­balans op. “Dan gaan weer tellen en wordt duidelijk hoeveel we boven die 490 zitten. Zodra we dat weten, wordt de jacht weer geopend, zoals we elk jaar doen. Maar het zullen er lang niet zoveel zijn als dit jaar.” Zo neemt de nieuwe inrichting van de Oostvaardersplassen, op advies van de commissie-Van Geel, vorm. Ook het droogleggen, de zogeheten ‘reset’ van het moeras, zodat de vogels weer vrij spel krijgen, heeft tijd nodig. Van Dun: “Er is een flink begin gemaakt, maar er is nog veel werk.”

