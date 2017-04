Musk kondigt elektrische vrachtwagen van Tesla aan

Musk speculeerde er al eerder over en aangezien hij zijn arsenaal duurzaam aangedreven voertuigen in een gestaag tempo uitbreidt, lag een elektrische truck misschien ook wel in de lijn der verwachtingen. In juli 2016 repte hij er voor het eerst over, in deel twee van zijn ‘masterplan’. Veel liet hij toen niet los.

Lees verder na de advertentie

In het eerste deel, dat Musk tien jaar geleden schreef, zette hij in stappen uiteen wat hij wilde doen met de opbrengst van de verkoop van betaalsysteem Paypal aan Ebay. Allereerst wilde hij een klein aantal dure elektrische auto’s produceren. Het geld dat hij daarmee verdiende, zou hij gebruiken om een goedkopere Tesla te maken, met hogere productie.

Niche En met de inkomsten daarvan moest uiteindelijk een goed betaalbare elektrische auto worden gecreëerd, waarvan er ook veel gemaakt gaan worden: inmiddels bekend als de Model 3. Verder zei hij in het eerste deel dat Tesla zich zou toeleggen op zonne-energie en de opslag daarvan. Dat doet Musk nu door geavanceerde batterijen te ontwikkelen. In deel twee van het masterplan schreef hij over de Tesla Semi (van semi-zelfrijdend), een truck om vrachttransport elektrisch en goedkoper te maken, en bovendien veiliger voor de chauffeur. Die lijkt er dus in september te komen. Musk liet zich al eens ontvallen dat er op den duur ook een soort Te­sla-shut­tle­bus komt De Model 3 die ongeveer 35.000 dollar gaat kosten (in Nederland 35.000 euro) en al 400.000 voororders heeft – veel meer dan Tesla in een jaar kan maken – moet van het bedrijf een grote speler op automarkt maken. Met de twee huidige modellen van al gauw meer dan 100.000 dollar per stuk bevindt de groene Californische autobouwer zich nu nog in een niche. Maar met een vrachtwagen in het assortiment wordt Musks toekomstvisie pas echt duidelijk: voor alle belangrijke vormen van transport over land wil hij een toegankelijk elektrisch alternatief kunnen bieden. Musk liet zich al eens ontvallen dat er op den duur ook een soort Tesla-shuttlebus komt.

Next level Gisteren schreef Musk op Twitter, zijn favoriete communicatiemiddel: ‘De onthulling van de Tesla Semi truck is gepland voor september. Het team heeft geweldig werk verricht. Dit wordt serieus next level.’ Verder bevestigde hij dat de uiteindelijke versie van de Model 3 in juli komt. De productie wordt dan ook begonnen. In weer een andere tweet meldde Musk, haast tussen neus en lippen door, dat Tesla bovendien een pick-up presenteert ‘binnen 18 tot 24 maanden’. Het team heeft geweldig werk verricht. Dit wordt serieus next level Elon Musk De grootste uitdaging voor Tesla wordt de batterij die de truck van energie moet voorzien. Voor een actieradius gelijkwaardig aan die van een gewone vrachtwagen moet die een enorme omvang hebben. Ook zullen de technici goed moeten nadenken over een manier om de grote batterij weer snel op te kunnen laden. Volgens persbureau Bloomberg weigert Tesla voorlopig op de tweets van oprichter en eigenaar Musk te reageren. De aandelenkoers steeg in ieder geval met 2,4 procent, waardoor het bedrijf een marktwaarde bereikte van 49,6 miljard dollar. Eerder deze week was Tesla voor even de meest waardevolle autobouwer van de Verenigde Staten, door General Motors kort in marktwaarde te ontstijgen.

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.