Muisbever klinkt veel vriendelijker

Was het toch een bever? luidde de vraag. Chef stuurde mij een foto van het dier, waarin onmiskenbaar een beverrat kan worden herkend, het enige knaagdier in onze contreien dat even groot is als een bever maar dat niet die rare platte schubbenstaart bezit die de bever zo kenmerkt.

Waarom heet de muskusrat muskusrat?

Wie ziet er nou ooit een beverrat in levenden lijve? Het toeval sloeg in diezelfde week toe doordat natuurliefhebber en zangeres Frederique Spigt er kennelijk ook één had gezien en daar vervolgens de volgende tweet aan wijdde: ‘Veel beverratten. Herbivoren. Mooie dieren. Hadden ze bijvoorbeeld staartbevers geheten, hadden ze een heel ander imago gehad. #eenseenrataltijdeenrat’, waarbij ze en passant een nieuwe naam muntte. Staartbevers. Fré Spigt twitterde over het imago van het knaagdier. Dat imago is niet best en kernachtig omschreven in één zinnetje in de recente Atlas van de Nederlandse zoogdieren: ‘De beverrat is een invasieve exoot en het beleid is erop gericht de soort in Nederland uit te roeien.’ Leuker kunnen we het niet maken.

Beverratten, die een lengte van zestig centimeter (exclusief staart van veertig centimeter) bereiken, leven bij water maar niet zo obligaat als hun collega’s invasieven, de muskusratten. Toch kunnen ook beverratten oevers aantasten, reden om ze te vuur en te zwaard te bestrijden. De eerste exemplaren van de oorspronkelijk uit Zuid-Amerika afkomstige beverratten werden in 1914 in ons land gesignaleerd, en sindsdien is het met de populatie flink op en neer gegaan.

Interessant punt Kort na de Tweede Wereldoorlog zaten ze ongeveer overal, maar enkele strenge winters zorgden voor een decimering. Vervolgens ging het weer opwaarts, mede dankzij het feit dat de winters tegenwoordig weinig meer voorstellen. Vanaf 2002 werden ze met succes intensief bestreden. Tegenwoordig wordt vooral de immigratie vanuit Duitsland in de gaten gehouden. Toch had Fré Spigt wel een interessant punt te pakken, want waarom heten deze dieren beverrat? Waarom heet de muskusrat muskusrat? Het is een frame. De muskusrat is een woelmuis en geen rat. En de beverrat is ook al geen rat, zijn Latijnse naam luidt Myocastor, wat letterlijk ‘muisbever’ betekent. Dat klinkt al een stuk vriendelijker. Staartbever kan natuurlijk ook. Net als het ‘waterkonijn’ dat onze zuiderburen voor de muskusrat hebben bedacht. Ik stel me voor dat onze fauna met waterkonijnen en muis- of staartbevers een veel vriendelijker imago heeft dan met muskus- en beverratten. De muisbever bij museum Insel Hombroich kan maar beter blijven zitten waar hij zit, want vijftig kilometer westelijker wacht slechts uitroeiing. Jelle Reumer is paleontoloog

