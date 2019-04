Mot zoeken is nog niet zo eenvoudig

De gestaalde kaders van het communisme zijn weggeroest, die van het calvinisme zijn roestvrij. Hopelijk rot het fascisme ook nog ’ns weg. Hemel, wat schrijf ik nou? Fascisme is een verboden woord volgens de nieuwe politieke correctheid! Snel naar het neutrale terrein van de mot.

Ik wou die mot zoeken in mijn nachtvlinderboek, maar dan moest ie eerst achter de kast vandaan komen. De volgende ochtend nam ie als op verzoek plaats op mijn vinger. Met twee antennes, een gemarmerd lijfje en bruin-witte zebrapootjes. Ik zette het raam open en nam een foto voordat ie de vrijheid nam.

Micromotjes

In mijn nachtvlindergids staan nauwelijks micromotjes. Even vreesde ik dat het een Indische meelmot of een kledingmot was, maar de eerste is anders gekleurd en de laatste is twee keer zo groot. Op waarneming.nl suggereerde men een geslachtsnaam (Mompha) en daarvan vond ik op internet twee kandidaten, met wilgenroosjesboorder op één en basterdwederikgalmot als alternatief, niet te verwarren met basterdwederikmot en basterdwederikpeulmot.

Een dag later zat er weer een klein vlindertje in huis. Die liet zich kieken op het raam en op een wit papier, en dat leek me basterdwederikgalmot. Met wilgenroosjesboorder als alternatief. Er staat basterdwederik in mijn tuin en wilgenroosjes zijn ook wel in de buurt te vinden.

Er bestaat ook een wilgenroosjesmot, een wilgenroosjesgalmot, een bonte wilgenroosjesmot, een gele wilgenroosjesmot, een tweekleurige wilgenroosjesmot, een harige wilgenroosjesmot (die is niet harig, maar leeft op harig wilgenroosje), een wilgenroosjeswortelmot en een wilgenroosjesscheutmot. Ik denk dat ik een wilgenroosjesboorder én een basterdwederikgalmot op bezoek had.