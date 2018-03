Mooi blijft dat, hoe sneeuwklokken zich voor dood kunnen houden

Nu de vorst is verdwenen, richten de sneeuwklokken en winterakonieten zich weer op. Mooi blijft dat toch, hoe die plantjes zich voor dood kunnen houden. Ik heb meerdere soorten sneeuwklokken in de tuin. Maar ik had er meer.

Ik heb het even nagezocht, die ene die ik niet meer heb, is de Galanthus nivalis ‘Lutescens’ óf de Galanthus plicatus ‘Wendy’s Gold’. Het zijn namelijk niet de Galanthus nivalis ‘Lady Elphinstone’ (ontdekt door Sir Graeme Elphinstone, eind 19de eeuw, toen hij verhuisde naar een nieuw buitenverblijf, en die hij meteen liefdevol vernoemde naar zijn vrouw) of de Galanthus elwesii ‘Carolyn Elwes’.

Die zeer zeldzame was tijdens een open dag in 1995 voor het eerst te zien in Colesbourne Park, Gloucestershire. Sneeuwklokjesgekte bestaat al honderden jaren, dus de ‘Carolyn Elwes’ werd onmiddellijk gestolen. Het schijnt dat er nog een paar over zijn in die tuin, maar helemaal zeker is dat niet. De laatste twee zijn het niet omdat die samengestelde bloemen hebben. De mijne waren enkelvoudig.

Ik zag bij hem die gele sneeuwklokjes staan en kon ze in mijn tuin nergens meer vinden

Ik weet niet meer waar ik mijn gele exemplaren vandaan had, misschien kocht ik ze ooit in de Tuinen van Mien Ruys, misschien komen ze uit de tuin van mijn vader, die heeft ook een flink aantal variëteiten staan. Op een dag vond ik dat buurman Klaus ook sneeuwklokjes moest hebben in zijn tuin. Toen heb ik zonder me daarvan bewust te zijn mijn gele sneeuwklokjes uitgegraven en in zijn tuin gepoot. Je graaft ze uit en verpoot ze als de bloei voorbij is, maar er nog wel loof aan zit.