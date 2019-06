Moet de otter dood om de eidereend te beschermen?

Twee uur knalden de geweren en toen lagen er vijf dode otters op de kant. Een zucht van verlichting ging over de Noorse Vega-archipel. Al vele honderden jaren hebben de eilandbewoners een bijzondere relatie met eidereenden, waarvan ze het dons verzamelen waarmee de vogels hun nesten bekleden. Alles wordt in het werk gesteld om het de vogels zo aangenaam mogelijk te maken. Er staan huisjes om in te broeden en roofdieren worden verjaagd. De traditie is zo oud en typisch voor Vega, dat de archipel ermee op de Werelderfgoedlijst van Unesco belandde.

Die status wordt nu bedreigd, vrezen sommigen. Otters pakten vorig jaar minstens 170 eiders, meldt de Noorse publieke omroep NRK. “Deze ontwikkeling is beangstigend. De otter is een grote bedreiging voor de werelderfgoed-status”, zegt de burgemeester, die er overigens geen probleem in ziet om wél een omstreden zalmkwekerij pal voor de kust welkom te heten (zie kader onderaan de pagina).

Voorstellen om Vega, of minstens delen daarvan, ottervrij te maken vinden steun. Ook van politieke partijen, waarvan er een ook de zeearend op de korrel wil nemen, omdat ook die weleens een eider verschalkt. Probleem is echter dat én de otter én de zeearend én de eidereend op de ‘Rode Lijst’ staan, en dus bedreigde soorten zijn en bescherming genieten.

Martin Eggen van Noorse Ornithologische Vereniging vreest echter dat het daar niet bij blijft: “Nu volgt een discussie, tot in het parlement aan toe, om de jacht op otters en arenden weer te openen. Dat is buiten proportie. Otters en eiders leven al duizenden jaren samen en wat op Vega gebeurt, is geen natuurlijke situatie en niet representatief voor de rest van de kust. Otters en arenden zijn niet de oorzaak van de afname van eidereenden in Noorwegen.”

Harsvik schetst een ‘symbiose tussen mensen en eiders’, waarbij de vogels al eeuwen rust en bescherming bij de mensen zoeken. “Als wij dan niets tegen de otters doen, zullen de vogels denken dat het contract met de mensen geen stand houdt en vertrekken. We hebben 6500 eilanden in Vega. Als we twee of drie eilanden ottervrij houden, is dat geen probleem.”

Brynjar Harsvik is de jager die onlangs met een ontheffing van de provincie de vijf otters schoot. “De otter is sinds de jaren tachtig beschermd en doet het weer prima. Ik denk dat we op Vega al snel een otter op iedere kilometer kustlijn hebben. Ze gaan ze nu tellen, ze zullen verbaasd zijn.”

Gedomesticeerd

Eggen zegt dat wat op Vega gebeurt niets met ecologie te maken heeft, maar alles met cultuur. “De eidereenden daar zijn gedomesticeerd, afhankelijk gemaakt van mensen. Wij zijn echt wel pragmatisch: als met een ontheffing heel af en toe een enkel dier wordt geschoten dat veel schade veroorzaakt, is dat geen probleem.”

Jiska van Dijk is otterexpert en verbonden aan Nina, het Noorse Instituut voor Natuuronderzoek. Zij gaat de otters op Vega tellen. “Nadat de otter beschermd werd, is het leefgebied flink uitgebreid, zowel langs de kust als in het binnenland, hoewel ten zuiden van Bergen en Oslo nog weinig otters voorkomen. We hebben niet veel data over de actuele hoeveelheid otters. We proberen inzicht te krijgen op basis van de aantallen dode otters die worden geregistreerd. Dat is een afnemend aantal. Ja, inderdaad, terwijl het verkeer toeneemt. Misschien verdrinken er ook een heleboel otters in visnetten zonder dat ze worden gemeld.”

Kun je ooit te veel otters hebben? “Dat is een managementvraag”, zegt Van Dijk. “Als je er nu vijf schiet, kunnen er volgend jaar weer nieuwe zijn. Het besluit kan dan zijn om permanent te schieten.”

Dat is precies wat jager Harsvik wil: “Ik denk dat we in Noorwegen jaarlijks 20 procent van de otter-populatie kunnen schieten, net als we met elanden doen. Maar misschien moeten we met 5 procent beginnen.”