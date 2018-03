Mobieltjes met zonnecellen en raaprobots tegen zwerfafval

Nog zo’n idee: rust elk mobieltje uit met zonnecellen, om tussentijds duurzaam op te laden. Of ontwikkel verf die elektriciteit opwekt. Allemaal ideeën, van honderd kinderen, om milieu- en klimaatproblemen op te lossen.

Het winnende plan: geef huizen een kraanwatermeter, die een seintje geeft bij meer dan honderd liter dagelijks verbruik. De bedenkers kregen de Philip de Roo-prijs, genoemd naar een 30-jarige Nederlandse poolreiziger die in 2015 omkwam bij een klimaatexpeditie.

Wethouder Harriët Tiemens van Nijmegen, momenteel ‘groene hoofdstad’ van Europa, legde haar oor te luisteren. Net als de officiële klimaatgezant Marcel Beukeboom van het Rijk, die Nederland vertegenwoordigt bij VN-klimaatbesprekingen, komende december in Polen. Kinderen bedenken dingen waar volwassenen niet opkomen, aldus Beukeboom. De beste ideeën krijgen een professioneel vervolg, belooft de organisatie.

Aanpakken boven somberen

De honderd kinderen op de top vertegenwoordigden samen 31.500 klasgenoten, van 10 tot 12 jaar oud. Hun oplossingen, gebundeld in een ‘slotmanifest’, gaan over allerlei milieudossiers. Van zwerfafvalbestrijding (‘gebruik raaprobots’) tot vuil transport (‘bouw schepen die varen op zonnestroom’), en energie (‘maak een geluidsbox die trillingen omzet in energie’). Een jaarlijks kinderklimaat-straatfeest willen ze ook, de kinderen verkiezen aanpakken boven somberen, aldus de organisatie.

Jaarlijks is er ook een jongerenklimaattop en diverse nationale en provinciale tops, allemaal bedoeld voor concrete uitvoering van het mondiale klimaatakkoord van Parijs uit 2015.

