Misvormd fruit maakt nog een prima chutney, weet dit Nederlandse bedrijf

In haar witte bestelbusje speurt Charlotte Heine (47) het terrein van het Amsterdam Foodcenter af. Daar verderop, in een paar slordig opgestapelde kratten, glimmen sinaasappels in de ochtendzon. Daarnaast pallets met bloemkolen, kwetsbaar blootgesteld aan de buitenlucht. Even verderop liggen bakken vol gehavende watermeloenen, zo voor het meenemen.

Op deze groothandelsmarkt voor levensmiddelen in het westen van de hoofdstad is allerlei groente en fruit te vinden. Vanuit deze verzamelplaats vertrekken tomaten, bananen, watermeloenen, ananassen en courgettes richting markten, supermarkten en andere verkooppunten.

Vanaf enige afstand krijgt fruithandelaar Gerrit Spiering haar al in het gezichtsveld. Hij stapt op Heine af, spreekt haar aan, en tikt op het karton van een krat achtergelaten mango's. Met een dik Amsterdams accent: "Hier kan je wel een lekker jammetje van maken."

Samen met haar buurman Joep Weerts (50) bekommert Heine zich om overgebleven fruit en groente. Twee jaar geleden begonnen ze een bedrijfje, Potverdorie!, waarmee ze deze overblijvertjes een nieuwe zinvolle bestemming geven. Van jams en salsa's tot chutneys: met enige creativiteit blaast het duo de groente en fruit nieuw leven in. Het hoofddoel? Voedselverspilling tegengaan.

Speciaalzaken Potverdorie! heeft na twee jaar zo'n vijftig vaste klanten. Speciaalzaken die het op hun broodjes smeren en horecabedrijven, die het verwerken in hun taartjes. Maar ook aan bakkers, kaaszaken en delicatessenwinkels slijten ze hun producten moeiteloos. Wie een blik op de mango's werpt, ziet het meteen. De gerimpelde schil wordt hier en daar ontsierd door wratten, vlekken en deukjes. Of ze wel eetbaar zijn, vraagt Heine. "Ja hoor, lieve schat", stelt Spiering gerust. Met een knipmes snijdt hij een stukje vruchtvlees van een van de mango's. De binnenkant is intact. "Proef maar." Charlotte Heine proeft een van haar creaties. © Werry Crone In Nederland wordt naar schatting jaarlijks twee miljoen ton voedsel verspild. Van het boerenerf tot de supermarkt. Consumenten gooien jaarlijks gemiddeld zo'n 41 kilo voedsel per persoon weg. Een medewerker kiepert een kleine waterval van gehavende abrikoosjes in een grote afvalcontainer. "Er wordt wel het een en ander weggegooid, ja", erkent Spiering. De Amsterdammer loopt al 45 jaar rond op het foodcenter. "We zitten aan de onderkant van het marktsegment. Voor importeurs is het meer gedoe om producten weg te gooien. Hier neerzetten is goedkoper dan iemand aan het werk zetten om het folie ervan af te halen en het fruit te scheiden. Dat kost alleen maar tijd en geld. De meeste producten krijgen heus wel een keer een baas." Vrachtwagens en bestelbusjes worden ingeladen, paletwagens rijden met de striemende klank van de ijzeren wielen heen en weer. Heine houdt halt bij een doos afgewezen komkommers. "Ongelooflijk", zucht ze met enige verontwaardiging, terwijl ze een scheefgegroeid exemplaar pakt. "Deze zijn kerngezond!"

Spar Geïnspireerd door diezelfde verontwaardiging kwam Potverdorie! tot stand, als aanklacht tegen de westerse weggooicultuur. Heine keek vreemd op toen ze door haar plaatselijke Spar liep en zag dat er willekeurig spullen uit het schap werden verwijderd. "Toegegeven, dat waren nou niet de mooiste producten", zegt ze. "Een banaan met wat bruine stipjes, een appel met een deukje. Het ging de vuilbak in, kreeg ik te horen. Geef maar mee, zei ik. Toen dat niet meteen mocht, stapte ik naar de baas. Na een positief gesprek met de uitbater kwam ik op dit idee." © Werry Crone Bij een afgelegen loods op een voormalig defensieterrein in Zaandam wacht haar zakenpartner Joep Weerts haar op. Het oude cilindervormige gebouw, weggedoken tussen het groen, is een voormalige opslagplaats voor kanonnen. Het duo huurt het pand voor twee dagen per week. "Vroeger werden hier kardoezen in de kanonnen geperst", zegt Heine. "Nu zijn het mangootjes in potjes." Zijn deze eetbaar? "Ja hoor, lieve schat. Proef maar" Vrolijk fluitend schuift Weerts de dozen mango's uit de achterbak. 'Production Ivoirienne' staat op de oranje dozen. De mango's zijn ingevlogen uit Ivoorkust. Naar eigen zeggen heeft Heine medelijden met het afgedankte fruit dat de potjes van Potverdorie! niet haalt. "Hoe lang heeft zo'n mango er niet over gedaan om zich te ontwikkelen van knopje tot volle rijpe vrucht?", zegt ze. "Het heeft dat hele proces doorgemaakt, die hele weg afgelegd. " Heine klinkt verbolgen. "Doodzonde dat hun dan het treurige lot van de prullenbak wacht." In de ietwat vochtige loods maken ze dan weer tomatenjam, dan weer gele paprikachutney of kersengelei. Vandaag maken ze een mangosalsa met kruidenmix. Maar eerst moet er koffie worden gemaakt. Omdat ze door de koffiefilters heen zijn doet Heine een experimentje. In het aangrenzende keuken haalt ze een haarnetje tevoorschijn. Dat kan ook dienen als koffiefilter, denkt ze. Breedlachend: "Er is altijd een weg." Dat geldt ook voor Potverdorie! Heine: "Ik probeer steeds te denken: 'Wat kan wél? Toen we eens een grote zak kokosnoten meekregen, dachten we aanvankelijk ook: 'Wat moeten we daarmee?' Maar toen ik mijn dochter een hamer en spijker in handen gaf, stonden we in mum van tijd een kokosspread te maken. " Mango's die de supermarkt niet halen worden verwerkt tot salsa's. © Werry Crone In grijsblauwe overalls en met haarnetjes op, staat het tweetal even later met opgestroopte mouwen de mango's in het keukentje te verwerken. Terwijl Heine secuur het vruchtvlees uit het fruit lepelt, snijdt Weerts schijfjes. "Het zit in het hoofd van de mensen", zegt hij. "Als je dít afval noemt, raak je mensen kwijt. Noem het liever reststroom. Een komkommer met een bocht erin wil men in de Albert Heijn niet. De consument wil nu eenmaal alleen mooie symmetrische groente en fruit. Het uiterlijk van het fruit is belangrijk, dat is een bittere realiteit. Uit commercieel oogpunt is het zogezegd onbruikbaar, maar wij nemen het in dank aan."

Zelden bedorven Onder een felle keukenlamp steekt de goudgele kleur van het vruchtvlees helder af tegen een ijzeren bak. "Tot op het bot bedorven producten krijgen we zelden", zegt Heine. Haar bruine krullen komen net onder het witte haarnetje uit. "Bij twijfel proef ik even of het wel lekker is. Het is een kwestie van zintuigen gebruiken. In het ergste geval zijn ze wat zacht, omdat mensen erin geknepen hebben." Tot op het bot bedorven producten krijgen we zelden Charlotte Heine, eigenaar Potverdorie! Het overgrote merendeel van water binnenkomt is nog goed. "Als het om voedsel gaat, is de mens te behoudend. Rimpels en sproeten op fruit zijn ongewenst. Het esthetische speelt een enorme rol. Het zit in ons allemaal, ook in mij." De twintig dozen mango's kochten ze in voor een schamele twintig euro, maar vaak krijgen ze het zo mee. Eigenlijk geniet dat kosteloze aspect niet hun voorkeur. "Boeren of telers stoppen er ook heel veel waarde in, qua energie en werkuren", zegt Weerts. "Om te tonen dat die waarde niet zomaar verdwijnt, betalen we een vergoeding."