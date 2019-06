Minister Schouten reserveert een zesde van haar budget voor kringlooplandbouw

Op vijf plaatsen krijgen boeren de ruimte om te experimenteren met bijvoorbeeld nieuwe gewassen, met zelfvoorzienend werken of met zogeheten precisielandbouw. Met dat laatste, waarbij de boer met moderne technologie heel precies kijkt wat een gewas of dier nodig heeft, zijn tien boeren al aan de slag. Als proefgebieden heeft Schouten de Achterhoek, De Peel, Twente, Flevoland en Noord-Nederland aangewezen.

Vorig jaar september stelde de minister in haar Landbouwvisie dat Nederland in 2030 wereldwijd koploper moet zijn in kringlooplandbouw. Dat betekent een drastische vermindering van het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Het kabinet wil ook een groter deel van de Europese subsidies gebruiken om boeren te ondersteunen die de stap naar kringlooplandbouw zetten.

Gesloten kringloop

In een interview met Trouw stelde de minister dat zij van consumenten verlangt dat zij voedsel weer leren waarderen, zodat ze bereid zijn een betere prijs te betalen en minder eten weggooien. Er is een omslag in denken nodig, zei Schouten. “Kringlooplandbouw gaat uit van zo efficiënt mogelijk gebruik van grondstoffen, en niet van zo efficiënt mogelijk produceren tegen zo laag mogelijke kosten.”

Kringlooplandbouw hoeft wat de minister betreft geen invloed te hebben op de omvang van een boerderij. “Ik ben ervan overtuigd dat we kringlooplandbouw kunnen krijgen op een behoorlijke schaal. Natuurlijk, Nederland is een klein land en onze boeren werken voor de internationale markt. Dat verliezen we niet uit het oog. Hoe grootschalig een boer wil produceren, is zijn eigen keuze. Als hij maar werkt in een gesloten kringloop.”