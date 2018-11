Minister Schouten pleit voor een suïcide-meldpunt voor boeren

“Psychosociale problematiek in zijn algemeenheid en specifiek voor boeren, tuinders en vissers is een veelomvattend vraagstuk dat niet zo maar opgelost is", aldus de minister in haar brief.

Er bestaan al langer zorgen over het geestelijk welzijn van sommige agrariërs. Het beroep van boer is relatief geïsoleerd en de plattelandscultuur is er doorgaans één van niet praten maar doen. Terwijl boeren soms voor lastige problemen of keuzes komen te staan om het hoofd boven water te houden. Zo is het aantal milieuregels flink toegenomen en is de bedrijfsvoering vaak sterk afhankelijk van externe factoren zoals de prijs van vlees of melk. De zorgen delen met de buren is er vaak niet bij: die wonen dikwijls een eind verderop of zijn rechtstreeks concurrent.

Neerslachtig

Hoe omvangrijk het probleem van zelfmoord is onder boeren in Nederland, is niet bekend. Suïcides worden in Nederland niet per beroepsgroep geregistreerd. Afgelopen zomer besteedde deze krant vanwege het grootschalige onderzoek De Staat van de Boer in verschillende artikelen aandacht aan het onderwerp. Een peiling onder 2300 agrarische ondernemers bracht aan het licht dat meer dan de helft van de boeren wel eens een tijd neerslachtig is geweest vanwege zijn bedrijf. Boerenorganisaties en het ministerie van landbouw lieten daarop weten aan een plan te werken voor een betere opvang van agrariërs die psychisch in de knel zitten.

In het boek ‘De hanenbalken. Zelfmoord op het platteland’ gaat onderzoeker Lizzy van Leeuwen dieper in op het probleem. Ze concludeert onder meer dat zelfmoord onder boeren een verschijnsel van alle tijden is: “In tijden van overvloed worden boeren belachelijk gemaakt en zijn ze mikpunt van spot. Het is zo oud als de wereld.”