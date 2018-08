Minister Schouten geeft boeren wel hulp vanwege de droogte, maar geen geld

Schouten schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat de veerkracht van de agrariërs ‘in deze tijden van extreme droogte behoorlijk op de proef wordt gesteld. De uitzonderlijke weerssituatie heeft bij veel boerenbedrijven in Nederland tot zorgelijke situaties geleid’.

Het kabinet is bereid de getroffen boeren deels tegemoet te komen. Normaal mag tot eind augustus mest worden uitgereden, de minister verlengt die periode tot half september en in sommige gevallen tot het einde van die maand, afhankelijk van de ­ondergrond. Schouten: “Dat biedt soelaas. Boeren kunnen dan echt verantwoord hun mest nog uitrijden op het land.”

De boeren hebben lang op dit besluit moeten wachten. Schouten liet begin augustus al doorschemeren dat ze toestemming wilde geven, maar eerst moesten deskundigen eventuele ­milieuschade in kaart brengen. De minister ziet na dit onderzoek geen ­reden om af te zien van het plan.

De landbouwsector heeft de afgelopen weken grote druk op Schouten uitgeoefend om de boeren te helpen

Dreigend tekort Schouten doet nog een toezegging: boeren mogen de komende tijd veevoer verbouwen zonder dat daarmee hun vergroeningssubsidies uit Brussel in gevaar komen. Door de extreme droogte dreigt een tekort aan voer voor de dieren. De minister heeft met eurocommissaris Phil Hogan (landbouw) afgesproken dat boeren veevoer mogen blijven telen, ook als ze daardoor niet aan de vergroeningsregels van de Europese Unie voldoen. Agrariërs kunnen dan een beroep doen op ‘overmacht, gegeven de uitzonderlijke klimatologische situatie’, aldus Schouten. De landbouwsector heeft de afgelopen weken grote druk op Schouten uitgeoefend om de boeren te helpen. Belangenorganisatie LTO verweet haar onzichtbaar te zijn. Bestuurslid Jakob Bartelds schreef op de site van LTO: ‘Bij een crisis als de droogte van deze zomer verwacht je van minister Carola Schouten meer dan 100 procent steun. We hebben haar niet gezien in het veld, de kas of de stal’.

Weersverzekering Eerder deze week haalde voorzitter Marc Calon van de boerenorganisatie in het AD hard uit: “Het ministerie doet niks. Regels naleven is belangrijker dan het boerenbelang. De schade door de droogte loopt voor de ­Nederlandse boeren en tuinders ­inmiddels in de honderden miljoenen euro’s. Ik word er doodziek van dat de overheid niet ingrijpt.’’ Schouten zegt begrip te hebben voor de problematische situatie van de boeren. De afgelopen weken waren volgens haar nodig om de maatregelen voor te kunnen bereiden, in ­samenspraak met Brussel. De minister zegt in haar brief ook dat ze niet met extra ­financiële steun komt, zoals in Duitsland gebeurt. Daar stelt de overheid een fonds van 340 miljoen euro beschikbaar voor door de droogte gedupeerde boeren. Schouten verwijst naar de weersverzekering die Nederlandse boeren kunnen afsluiten en waaraan de overheid meebetaalt. Probleem is dat slechts een klein deel van de boeren zo’n verzekering heeft afgesloten.

