Minister maakt landjepik door boeren onmogelijk in strijd tegen mestfraude

Het is een nederlaag die de boeren en de minister van Landbouw zien als een kleine overwinning: de komende twee jaar mogen Nederlandse boeren meer mest uitrijden dan eigenlijk in Europa is toegestaan. Dat is korter dan gehoopt; Nederland lobbyde voor een verlenging van de ontheffing met vier jaar. Zover wil Brussel niet gaan, want Europa heeft twijfels over het verantwoordelijkheidsbesef van de Nederlandse agrarische sector. Er verschijnen namelijk volop berichten over gesjoemel met overtollige mest in Nederland.

Als boeren meer mest produceren dan zij mogen uitrijden op hun land, moeten zij dit afvoeren. Omdat dit duur is, worden er illegale oplossingen gezocht. De mest wordt bijvoorbeeld op papier aan een verwerkingsbedrijf verkocht maar in de praktijk op het land gebracht, bovenop de toegestane hoeveelheid. Zulke overtredingen van de mestwet – die het milieu schaden - komen vermoedelijk op grote schaal voor, omdat de pakkans klein is.

Europarlementariër Annie Schreij­er-Pie­rik (CDA) noemt het ‘voorzichtig positief nieuws’

Brussel wil dat Nederland strenger optreedt tegen zulke praktijken. Boerenvoorman Marc Calon en landbouwminister Carola Schouten vreesden dat de Europese Commissie zó ontstemd zou zijn over de mestfraude, dat Nederland zijn ontheffing volledig zou verliezen. Dat zou een strop betekenen: als boeren veel minder mest mogen uitrijden op eigen land, moeten zij ofwel een gigantisch overschot wegwerken, ofwel de veestapel inkrimpen met misschien wel een half miljoen koeien. Nu Brussel de ontheffing toch wil verlengen, zijn de minister en de boeren opgelucht.