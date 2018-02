Minister handhaaft blokkades bij boze melkveehouders

Melkveehouders zijn boos op minister Schouten van landbouw omdat zij veel te snel zou zijn overgegaan tot het sluiten van hun bedrijven na een vermoeden van fraude. "Er is met de botte bijl gehakt. In mijn ogen is dit zeer onzorgvuldig en een vorm van onbehoorlijk bestuur", zegt boerin Henny Verhoeven uit Keldonk vandaag in de Verdieping van Trouw.

Haar collega Cecile van de Steen is online een petitie begonnen en vindt dat de minister haar excuses moet aanbieden.

De minister blokkeerde begin deze maand aanvankelijk 2100, en na correcties 2000 melk­vee­be­drij­ven

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) heeft alle begrip voor boeren als Verhoeven en Van de Steen. "Het is nog te vroeg voor excuses", zegt Wil Meulenbroeks, voorzitter van LTO Melkveehouderij. "Maar het kan niet zo zijn dat er bedrijven worden geblokkeerd waar per ongeluk één dier verkeerd in het systeem is verwerkt."

De minister blokkeerde begin deze maand aanvankelijk 2100, en na correcties 2000 melkveebedrijven, nadat eind januari fraude was geconstateerd. Boeren gaven ineens opvallend veel meerlingen op in de boekhouding. Door een tweeling bij een moederkoe in de administratie op te nemen in plaats van twee kalven bij twee moederkoeien lijkt het aantal melkkoeien - en daarmee ook de mestproductie - op papier lager. De tweede koe blijft op papier zo een vaars en geen melkgevende koe en telt dan maar voor de helft mee in de administratie van het aantal runderen. En dat is gunstig voor onder meer de mestregistratie. Boeren zijn verplicht hun vee op te nemen in de administratie, onder meer om zo aan de weet te komen hoeveel mest er wordt geproduceerd.

Bij enkele tientallen bedrijven is de fraude ook daadwerkelijk vastgesteld, maar bij 7700 andere melkveebedrijven - bijna de helft van de totale branche - heeft het ministerie vraagtekens over de administratie. Zo lang die vragen er zijn houdt de minister 2000 bedrijven waar een verdenking is van onregelmatigheden, op slot.

"Begrijp me goed", zegt Meulenbroeks. "Wij zijn absoluut bereid onregelmatigheden op te lossen, maar doe dat eerst. Richt eerst het systeem zo in dat fraude niet meer voorkomt en sanctioneer dan pas."

Minister Schouten stelt in een reactie 'het gevoel en de frustratie te begrijpen', en vindt het 'belangrijk dat het overgrote deel van de sector zich aan de regels houdt en zijn vee keurig registreert'.

De reden dat bedrijven nu nog geblokkeerd zijn is omdat hun registratie niet correct is Wil Meulenbroeks, voorzitter van LTO Melkveehouderij

Maar ze houdt de verdachte bedrijven echter voorlopig potdicht. "Bij dat besluit zijn we bepaald niet over één nacht ijs gegaan. De risico's van een niet kloppend registratiesysteem - cruciaal voor het inperken en bestrijden van dierziekten, en daarmee een belangrijke waarborg voor de volksgezondheid - waren en zijn te groot. De wet schrijft voor dat bij onregelmatigheden geblokkeerd moet worden. Niets doen is dus geen optie."

Wel geeft ze toe dat de blokkade niet vlekkeloos verliep: "Vorige week zijn er 100 bedrijven onterecht geblokkeerd. Deze fout is dezelfde weekend rechtgezet. De reden dat bedrijven nu nog geblokkeerd zijn is omdat hun registratie niet correct is."

Volgens de minister is het onderzoek nog in volle gang en wordt er in ploegendiensten gewerkt om het aangeleverde bewijsmateriaal tegen de van fraude verdachte boeren te checken.