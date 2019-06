Minder landbouwgif? Dat is voorlopig niet aan de orde

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), onafhankelijk adviesorgaan van de regering, zoekt vandaag in een analyse van het Nederlandse bestrijdingsmiddelenbeleid dapper naar de lichtpuntjes: “Op veel terreinen is de trend positief, maar de meeste tussendoelen zijn niet gehaald”. Ambtenarenjargon voor: de bedoeling is goed, maar het resultaat valt vies tegen.

Het PBL analyseerde het beleid van het kabinet-Rutte om de land- en tuinbouw groener te maken. In 2023 wil Nederland voldoen aan internationale eisen voor milieu en water, voedselveiligheid, gezondheid en arbeidsomstandigheden.

Er is een fikse achterstand in te halen. De soortenrijkdom in het agrarische gebied staat onder druk. Op tal van punten moet het beleid veranderen: overschrijdingen van resten van landbouwgif in drinkwaterbronnen en in sloten, vaarten, rivieren en meren moeten worden teruggedrongen, land- en tuinbouwers moeten veel meer inzetten op alternatieve methoden voor bescherming van hun gewassen, ze moeten meer kruidenrijke akkerranden aanleggen om insecten en weidevogels te beschermen.

Nederland houdt bij het toelaten van middelen verder geen rekening met het afvloeien van resten van chemische middelen via drainagesystemen onder boerenland naar sloten. En evenmin speelt de drift van landbouwgif tijdens het spuiten een rol bij de beoordeling. Vooral het door de wind verspreiden van chemische stoffen is een groot risico en leidt mede tot overschrijdingen in oppervlaktewater, omdat het landbouwgif onverdund verwaait. Bij uitlekken via drainage is er doorgaans wel sprake van verdunning, door regenwater.

In kilo’s gerekend is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de vijf jaar sinds 2013 niet afgenomen. Maar kilo’s zeggen niet alles. In kilo’s worden maar weinig insectendodende middelen gespoten in Nederland, maar door hun giftigheid leveren ze de meeste risico’s op voor het milieu.

Het kabinet-Rutte II besloot in 2013 dat in tien jaar de land- en tuinbouw een forse inhaalslag moet hebben gemaakt. Na vijf jaar maken het PBL en nog elf andere onderzoeksinstituten (zoals de Wageningen Universiteit, de Nederlande Voedsel- en Warenautoriteit, universiteiten in Leiden en Krakow en het Rijksinstituut voor volksgezondheid en Milieu) een tussenbalans op.

Volgens de projectleider van de analyse, Aaldrik Tiktak van het PBL, moeten systemische, breed werkende bestrijdingsmiddelen van de markt worden gehaald. De Europese Commissie heeft in 2013 al beperkingen opgelegd op het gebruik van het ‘bijengif’ neonicotinoïden. De middelen zitten vaak in een dun laagje om de zaadjes van land- en tuinbouwgewassen. De hele plant wordt daardoor giftig voor insecten die aan het gewas vreten. Dit breed toegepaste bestrijdingsmiddel is omstreden omdat wordt vermoed dat het bijdraagt aan de insectensterfte en het oriëntatievermogen van bijen aantast.

Het herhaaldelijk bespuiten van gewassen in de open bloembollenteelt leidt juist daarom tot ongerustheid onder omwonenden. In die teelt worden, naast de akkerbouw, de grootste hoeveelheden bestrijdingsmiddelen toegepast. Volgens het PBL zijn vergaande maatregelen nodig om de spuitdrift te beteugelen, boeren werken al volop met technieken om de drift te verminderen. Te denken valt aan het verbreden van de stroken landbouwgrond waarop niet mag worden gespoten, vindt het PBL. Die ligt nu voor veel gewassen op 1,5 meter, maar zou beter naar 3 meter kunnen.

Akkerbouwer Leendert Jan Onnes: ‘Kom maar kijken in mijn schuur’

Leendert Jan Onnes, jonge boer uit het Groninger Finsterwolde, wil best over bestrijdingsmiddelen op zijn akkerbouwbedrijf praten. Graag zelfs, hij heeft niks te verbergen.

Maar het woord bestrijdingsmiddelen neemt hij niet in de mond. Onnes heeft het over gewasbescherming. “Ik spuit niet om het spuiten, ik spuit om mijn gewas te beschermen. En gewasbescherming is bovendien veel meer dan alleen spuiten, dat is ook je grond op een andere manier bewerken. We zijn nu bij de bieten onkruid aan het schoffelen, met de hand. We doen aan wisseling van teelten op onze akkerbouwgrond. We spuiten ook voedingsstoffen op gewassen, dat zijn geen chemische middelen.”

Hij is 32, en heeft – na een studie en een loopbaan in het bedrijfsleven – kortgeleden het akkerbouwbedrijf van zijn ouders overgenomen: 120 hectare bouwland met graan, wintertarwe, suikerbieten, koolzaad en nog wat kruidenrijke akkerranden. Fraai en rustig gelegen in de uitgestrekte Reiderwolderpolder, net boven het Groninger Finsterwolde, op het noordelijkste randje van Nederland. Zijn familie boert al elf generaties in het Groninger Oldambt. Hier in de polder, pal onder de Dollard, is Leendert Jan Onnes de zesde generatie.

Hij heeft twee zusjes, die het boerenbedrijf machtig mooi vinden, maar een andere weg kiezen. “Ze weten wat de kleur is van onze tractors, meer ook niet.” Leendert Jan Onnes heeft één zoon en hij hoopt dat die op termijn hem weer zal opvolgen, al zal hij hem volledig vrij laten in zijn keuze, net als zijn ouders bij hem deden. Maar geduld, zijn kind is net een jaar geworden.