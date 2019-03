Miljoenen plastic korrels liggen op de Waddenstranden en ze zijn moeilijk te verwijderen

Direct na de ramp opende de Rijksuniversiteit Groningen de website waddenplastic.nl en riep burgers op deelnemer te worden van een experiment. Ze konden op willekeurige plekken langs de stranden vierkantjes van 40 bij 40 centimeter afzetten, om vervolgens te tellen hoeveel plastic bolletjes zich op dat stukje bevonden. Dat is inmiddels driehonderd keer gebeurd. Medewerkers van de universiteit hebben op basis van die gegevens weer berekeningen gemaakt voor de gehele Waddenkust.

Volgens hoogleraar kustecologie Tjisse van der Heide vallen de korrels uiteen tot micro- of zelfs nanoplastics. ‘En die kunnen gegeten worden door dieren onder in de voedselketens: pieren, mosselen, dieren in de bodem.’

Schiermonnikoog is het zwaarst getroffen. Op het strand daar zijn 270 korrels per vierkante meter geteld, op het gehele eiland liggen er meer dan 5 miljoen. Ameland heeft er 3 miljoen in het zand liggen, en Terschelling ruim 1 miljoen. Op de Friese ‘vaste wal’ liggen er 50 per vierkante meter, maar samen zijn dat voor deze provincie 4 miljoen korrels. Groningen is er nog slechter aan toe. Die provincie moet 12 miljoen korrels zien op te ruimen. Langs de Noordzeekust liggen gemiddeld 268 bolletjes per vierkante meter.

Op Schiermonnikoog wordt volgende week begonnen met opruimen. Een speciaal bedrijf gaat met een ‘maaiklepelzuiger’ aan de gang. Die moet de korrels opzuigen samen met ander aanspoelsel. Korrels die in het zand op een kwelder liggen, moeten op een andere manier worden verwijderd.

De kaart toont het getelde aantal korrels (x 1 miljoen) langs de kustlijn van het oostelijk Waddengebied. © RUG

Wat de gevolgen zijn van de vervuiling is nog onduidelijk. Volgens hoogleraar kustecologie Tjisse van der Heide vallen de korrels uiteen tot micro- of zelfs nanoplastics. “En die kunnen gegeten worden door dieren onder in de voedselketens: pieren, mosselen, dieren in de bodem. Deze dieren worden op hun beurt weer gegeten door grotere dieren, waaronder vogels en zoogdieren. Op de lange termijn hoopt het plastic zich steeds verder in de voedselketen op.”

Harde plastic is grotere bedreiging Maar volgens marien bioloog Jan Andries van Franeker van Wageningen Marine Research hoeft dat niet zo ernstig te zijn. De directe gevolgen zullen meevallen, zei hij eerder in Trouw. “De containers zijn in januari vrij dicht bij de kust in zee gevallen, de inhoud van containers die openbreken zal voor het grootste deel aanspoelen. Dat geldt zeker ook voor piepschuim, het verpakkingsmateriaal dat nu op grote schaal in het Waddengebied ligt.” Dat piepschuim (polystyreen) is volgens hem niet de stof die de grootste schade aanricht bij zeevogels. In 2017 werd bij 39 procent van de 36 dode stormvogels die hij onderzocht, piepschuim in de maag aangetroffen. Het gemiddelde over de periode 2013 tot 2017 was 46 procent. Een lichte daling dus. Het zachte piepschuim wordt door zeevogels op den duur wel verteerd, zegt Van Franeker. Harde plastics die de oceanen vervuilen vormen volgens hem een veel grotere bedreiging voor dieren.

