Militaire witte dolfijn lijkt overgelopen, eh, -gezwommen naar de Noren

Als hij daar inderdaad vandaan kwam, want dat is nog altijd niet onomstotelijk bewezen. Vorige week maakten vissers in het noorden van Noorwegen melding van een tamme witte dolfijn, die met een tuigje om voor de kust rondzwom. Nadere inspectie wees uit dat het tuigje het opschrift ‘Equipment St. Petersburg’ had, en dat het gebruikt kon worden om een camera op te bevestigen. De Noorse geheime politie heeft het tuigje momenteel in onderzoek, maar verklaarde tegenover de Washington Post: “We moeten toegeven dat het onderzoeken van aan dolfijnen bevestigde technische uitrusting geen dagelijkse routine voor ons is. Het is nog onduidelijk of we iets zullen vinden.”

In 2016 zette het Russische ministerie van defensie een vacature voor vijf dolfijnen online

Noorse en Russische wetenschappers kennen het gebruikte tuigje echter niet, dus het is wel vrij aannemelijk dat de witte dolfijn inderdaad iets te maken heeft met de Russische marinebasis in Moermansk, een paar honderd kilometer verderop. Dolfijnen worden wel vaker getraind voor specialistische militaire taken, zoals het opruimen van explosieven op zee. Hun sonar is vele malen preciezer dan een door mensenhanden gebouwde. Van Amerika is bekend dat het dolfijnen militair opleidt, de Sovjet-Unie deed het vroeger ook. En in 2016 zette het Russische ministerie van defensie een vacature voor vijf dolfijnen online, die van gemiddelde lengte moesten zijn en perfecte tanden moesten hebben.

Kennelijk zijn de arbeidsvoorwaarden in het Russische leger niet geweldig, want de witte dolfijn maakt geen aanstalten om de Noorse territoriale wateren te verlaten. Hij is duidelijk gewend aan mensen, want hij laat zich in Noorse havens graag over zijn hoofd aaien, terwijl het normaal gesproken schuwe dieren zijn. Als hij inderdaad officieel is overgezwommen, hoeft hij zich geen zorgen te maken over zijn behandeling door de Noorse autoriteiten. Volgens de geheime politie wordt hij ‘momenteel niet als verdachte beschouwd’.

