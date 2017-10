Milieusatelliet moet luchtkwaliteit onderzoeken, maar is zelf grote vervuiler

Meteorologen, ruimte-experts, milieuwetenschappers over de hele wereld kunnen niet wachten op het moment dat milieusatelliet Tropomi de eerste data gaat leveren, 824 kilometer boven de aarde. De hoeveelheid gegevens zal overstelpend zijn.

Als alles werkt naar behoren, wordt Tropomi de overtreffende trap van het hedendaagse milieu-onderzoek in de ruimte. Tropomi's belangrijkste opdracht is klimaatonderzoek en het meten van de luchtkwaliteit op aarde.

Op 13 oktober stuwt een oude Russische raket het geavanceerde (Nederlandse) meetinstrument vanaf Plesetsk Cosmodrome, een basis 800 kilometer noordelijk van Moskou, door de dampkring. Count down. Nog twee weken.

Vrijwel alle raketfirma's in de VS, Europa en Japan zijn allang overgeschakeld op niet-giftige brandstoffen, maar de Russen (en de Chinezen) blijven het omstreden UDMH gebruiken. Met die brandstof zijn, zo meldt Byers, ongelukken gebeurd in Rusland en Kazachstan. Iedereen weet dat het toxische troep is, al zijn er nog geen studies naar de effecten van UDMH op oceanen. Werken met de brandstof is gevaarlijk: uit een onderzoek in 1999 in het Westen bleek een verhoogde sterfte aan kanker bij werknemers in de ruimtevaartindustrie die met UDMH hadden gewerkt.

Er is veel UDMH nodig voor een ruimtevlucht, ruim 82 ton. Van de 29 meter lengte die een SS19-raket telt, wordt ruim 21 meter ingenomen door brandstoftanks. Twee trappen worden onderweg afgeworpen op vooraf bepaalde hoogten. Byers zocht uit dat er bij het afwerpen van de trappen gemiddeld 5 tot 10 procent reservebrandstof in die tanks zit, bij elkaar zo'n 8 ton. De afgelopen 15 jaar zijn er zeker tien van lanceringen geweest met UDMH als brandstof.

Van Byers geen kwaad woord over Tropomi zelf, alleen de manier waarop het instrument in de ruimte wordt gebracht, zint hem niet. De Russische raket die Tropomi straks omhoog brengt wordt voortgestuwd met de uiterst giftige brandstof UDMH (voor de liefhebber: asymmetrisch dimethylhydrazine), waarvan, zegt Byers, resten op de aarde terecht kunnen komen. Hij wil dat de lanceringen vanuit Rusland worden stilgelegd. Volgend jaar al staat er een nieuwe Esa-lancering gepland, ditmaal van een satelliet die door de Fransen is betaald.

Vergeleken met de huidige weer- en milieusatellieten, waarvan er sommige al jaren boven de dampkring zweven, is Tropomi het neusje van de zalm. Het instrument zal straks rondjes van anderhalf uur maken om de aarde. In één etmaal kan Tropomi het volledige aardoppervlak scannen. De resolutie van de waarnemingen zal aanzienlijk beter zijn dan die van de oudere milieusatellieten.

Tropomi maakt de reis in een SS19-raket - in de koude oorlog door de Russen gebouwd om in geval van nood kernkoppen richting het Westen te sturen. Tegenwoordig worden ze gebruikt voor lanceringen van meet-instrumenten zoals Tropomi. Het zijn opdrachten die harde westerse valuta opleveren. Het Europese ruimte-agentschap Esa, opdrachtgever van de lancering, is een goede klant van Eurockot, een firma in het Duitse Bremen die Russische ruimtetransporten verkoopt.

Niemand van de aanwezigen kende nog het document van Byers. Op het symposium in Amsterdam raakten wetenschappers niet uitgepraat over de eindeloze mogelijkheden van Tropomi, die met zijn superlens onder meer ozon, koolmonoxide, zwaveldioxide, formaldehyde en methaan gaat monitoren, stoffen die bijdragen aan de klimaatverandering. Tropomi gaat de wetenschap, waaronder het Nederlandse KNMI, helpen bij het maken van betere weersverwachtingen, bij het voorspellen van veranderingen in de luchtkwaliteit en bij het voorspellen van zonkracht. Het grote belang van Tropomi staat buiten kijf.

"Het is wel pijnlijk als er milieuschade zou ontstaan bij het in de ruimte brengen van een instrument dat milieu-data moet gaan verzamelen'', aldus Rens Waters, wetenschappelijk directeur van SRON, het Nederlands Instituut voor Ruimteonderzoek en hoogleraar in de natuurkunde van de kosmos. De astrofysicus leidde deze week een symposium van de academie van wetenschappen KNAW met als titel 'Tropomi, het Nederlandse vlaggenschip voor aardobservatie'. Waters wist op dat moment nog niet van het artikel.

Filmpje

Boven het artikel dat Byers vandaag publiceert in Polar Record, een uitgave van de Universiteit van Cambridge, staat niet alleen zijn naam, maar ook die van zijn 17-jarige zoon Cameron, leerling aan de middelbare school van Salt Spring Island, Canada. "Cameron is erg geïnteresseerd in ruimte en raketwetenschap. Hij was het die mij attendeerde op een YouTube-filmpje dat in februari 2016 werd gemaakt op Groenland van het neerkomen van een brandstoftrap van een Russische raket. Hij alarmeerde mij ook over de giftigheid van de brandstof in die raketten. Ik heb zelf het onderzoek gedaan en het artikel geschreven."

Op dat YouTube-filmpje is met wat moeite te zien dat een afgeworpen tweede trap van een Russische raket die vanuit Rusland een satelliet voor het Europese ruimtevaartprogramma van Esa lanceerde, bij het binnendringen van de atmosfeer uiteen viel in twee delen. Die gebeurtenis werd gefilmd door een militair op Groenland, vanaf de Amerikaanse basis Thule Air Base. Wat opviel was dat één flink deel van de rakettrap die de dampkring binnenkwam, bleef hangen in de lucht en vervolgens verdween. Het andere deel (mogelijk de rakettrap zelf) viel richting aarde.

Volgens Byers kan dit er op wijzen dat de inhoud van de rakettrap, de overgebleven brandstof UDMH boven het aardoppervlak is vrijgekomen en zich verspreidde over het gebied. Hij vermoedt dat de wolk brandstof destijds is weggedreven richting Groenland en Canada.