Milieuheldin Lopez pakte de mijnen aan, nu sneuvelt ze zelf

Filippijnen

Regina Lopez zingt 'I believe I can fly' tijdens de persconferentie. © REUTERS

In februari besloot ze bijvoorbeeld 22 van de 41 mijnen in het land te sluiten wegens milieuschade. Duterte had haar acties publiekelijk gesteund. Maar hij voorkwam niet dat ze haar positie verloor.

Had hij nu maar evenveel druk uitgeoefend op de parlementariërs als voor zijn doodstrafwet, zegt Jeanette Moling, projectmanager van een Filippijnse antimijnbouwcampagne. “Had hij Lopez maar net zo gesteund als de politie-agenten die mensenrechten schenden.”

Ook de wereldberoemde bokser Manny Pacquiao vond Lopez een geweldige vrouw. ‘Met verdriet in het hart’ maakte hij bekend dat ze werd weggestemd in de parlementscommissie waarvan hij voorzitter is. Lopez was een klein jaar aan het werk, maar moest nog worden benoemd door senatoren en afgevaardigden.

De Filippijnse economie kan wel zonder mijnindustrie Jeanette Moling

Slaat Pacquiao er in de ring flink op los, als parlementslid had hij in de hoorzitting van Lopez de Bijbel geciteerd. Met mijnbouw is niets mis, lees Deuteronomium 8 maar, zei hij. ‘Straks brengt de Heer u naar (...) een land waar u ijzer vindt in het gesteente en waar u koper delft uit de bergen’. “Maar doe het wel verantwoordelijk”, voegde Pacquiao toe.

Lobby Wat mijnbouwers vermoedelijk flink heeft geholpen bij hun lobby, is dat de vice-voorzitter van de benoemingscommissie de broer is van een mijnbouwer. Lopez vertelde deze Ronaldo Zamora in de hoorzitting dat het illegaal is om een berg volledig af te graven. “Zeg je broer dat hij een berg heeft vermoord.” Gelach in de zaal, gelach op sociale media. Dat Duterte zich niet uitspreekt tegen de mijnbelangen in het parlement, komt volgens Moling doordat mijnbouwers zijn campagne hebben betaald. “Ze zullen er nu voor zorgen dat een nieuwe minister hun belangen dient.” Ze noemt Lopez’ korte termijn als minister ‘episch’. “Omdat ze deed wat juist was zonder te aarzelen. Ook al schaadde ze de belangen van grote zakenlieden.” Lopez (63) groeide op als dochter van een mediatycoon, maar liet als 18-jarige haar rijke leven achter zich om yogalerares te worden en in Afrika ontwikkelingswerk te doen. Duterte had haar uitgekozen vanwege haar inzet voor de armen, voor biodiversiteit en voor een schonere Pasig-rivier in Manila. De Filippijnen zijn ’s wereld grootste exporteur van nikkelerts en beschikt ook over andere grondstoffen, zoals goud en koper. Is het niet zo dat mijnbouw banen oplevert voor de bevolking? Moling: “De mijnbouw zorgt voor 0,7 procent van het bruto binnenlands product. De agrarische sector 10 procent, en juist de boeren en vissers worden getroffen door de mijnen. De economie kan wel zonder mijnindustrie.” Op foto’s die Lopez na haar onderzoek had getoond, is te zien hoe paradijselijke kuststroken worden omgewerkt tot mijnen, het water kleurt er bruin van. De lokale bevolking moet verhuizen of wordt ziek van vervuild water en de stoflucht. Lopez zong ‘I believe I can fly’ bij haar afscheid. “Ik zal niet stilletjes in de nacht verdwijnen, dit is niet mijn zwanenzang”, legde ze uit, want ze blijft actief in de milieubeweging. Na het ontslag van Lopez daalde de nikkelprijs en stegen de beurskoersen van mijnbedrijven.

