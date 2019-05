Milieugroep: ‘Europa verzwakte aanpak van pesticiden’

De Europese wetgeving tegen landbouwgif met hormoonverstorende stoffen is onder invloed van de industrielobby ernstig afgezwakt. Dat zegt de Europese milieuorganisatie Pesticide Action Network (Pan) na het doorspitten van honderden interne documenten van de Europese Commissie.

Volgens Pan zullen door verwatering van de Europese regels geen of vrijwel geen pesticiden met hormoonverstorende eigenschappen van de markt worden gehaald. Tien jaar geleden, toen de Europese wetgeving werd aangekondigd, was er nog sprake van een verbod op meer dan dertig bestrijdingsmiddelen.

Het Europese systeem om bestrijdingsmiddelen te beoordelen op hormoonverstoorders is volgens Pan in Brussel stelselmatig uitgehold. De milieuorganisatie zegt dat uit interne documenten blijkt dat het Europese directoraat-generaal voor gezondheid en voedselveiligheid (DG Santé) meewerkte aan het verzwakken van het protocol waarmee verdachte pesticiden worden geïdentificeerd. “Dat is ongehoord”, aldus de Hans Muilerman van Pan. “DG Santé behoort pal te staan voor gezondheidsbelangen.”

Hormoonverstorende stoffen als Bisfenol A in plastics, weekmakers (ftalaten) en organotinverbindingen (conserveermiddelen) komen voor in voedsel, verpakkingen, speelgoed, geneesmiddelen en cosmetica. Ze zitten ook in bestrijdingsmiddelen en juist voor die sector waren er vrij harde Europese afspraken. Verdacht landbouwgif moest van de markt, nieuwe middelen moesten aan strenge eisen voldoen, werd in 2009 besloten. Hormoonverstorende stoffen worden in verband gebracht met ­onvruchtbaarheid en aangeboren ­afwijkingen, overgewicht en hart- en vaatziekten. De stoffen spelen ook een rol bij borst- en prostaat­kanker.

Voorzorgsbeginsel

Omdat schadelijkheid aannemelijk is, geldt in Europa het ‘voorzorgsbeginsel’. Als een volledige risicobeoordeling onmogelijk is, omdat er bijvoorbeeld geen wetenschappelijke overeenstemming is, kunnen overheden de verspreiding van potentieel gevaarlijke producten toch verhinderen. Dat uitgangspunt geldt in Europa voor hormoonverstoorders in bestrijdingsmiddelen.

Uiterlijk in 2013 had de Europese Commissie maatregelen moeten publiceren voor de beoordeling van pesticiden. Het duurde uiteindelijk vijf jaar langer, tot ergernis van veel lidstaten, waaronder Nederland. Aanvankelijk was het directoraat-generaal voor milieu (DG Milieu) leidend bij het ambtelijke proces, maar volgens Muilerman nam DG Santé de leiding ‘na een coup’ over. Hij wijt de afzwakking van de EU-regels vooral aan een fanatieke lobby van de chemische industrie.

De Europese koepel van fabrikanten van bestrijdingsmiddelen ECPA benaderde in 2016 premier Mark Rutte in de lobby tegen strengere regels. Nederland was toen EU-voorzitter. “Het is niet-productief stoffen te verbieden die voor Europese landbouwers belangrijke voordelen bieden”, schreef ECPA aan Rutte en de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker.