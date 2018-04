Milieuclubs willen dat EU de Nederlandse boeren intoomt

Als het aan Eurocommissaris Karmenu Vella van milieu ligt, wordt dit de deal: Nederlandse boeren mogen de komende twee jaar méér mest op hun land brengen dan wat in de EU de norm is. Die norm wordt uitgedrukt in kilo's stikstof uit dierlijke mest per hectare landbouwgrond en is vastgesteld op 170 kilo. Nederland vraagt 'Brussel' om een uitzondering op die regel: een Nederlandse hectare grasland zou tot wel 250 kilo per jaar aankunnen, omdat het groeiseizoen hier veel langer is dan in andere landen.

Lees verder na de advertentie

Vanaf 2006 kreeg Nederland die toestemming, net als bijvoorbeeld Denemarken, Ierland en enkele regio's in Italië, telkens voor vier jaar. Zover wil Vella nu niet gaan. Hij is ontstemd over berichten over mestfraude in Nederland. Omdat de Nederlandse overheid daar volgens hem onvoldoende tegen optreedt, stelt Vella voor om Nederland slechts twee jaar mestontheffing te verlenen.

'De Nederlandse veehouderij overschrijdt op veel punten de milieugrenzen' Valentijn Wösten

Excessen Maar zelfs dat gaat te ver, schrijven elf Nederlandse natuur- en milieuorganisaties in een gezamenlijke brief aan de Europese Commissie. Volgens hen blijven 'de excessen van de veehouderij' in stand als Brussel de Nederlandse boeren hun zin geeft. "De Nederlandse veehouderij overschrijdt op veel punten de milieugrenzen, zonder dat het openbaar bestuur daar serieus mee aan de slag gaat", zegt Valentijn Wösten namens de briefschrijvers. Wösten is jurist in Den Haag en actief voor de Nijmeegse milieuorganisatie Mobilisation for the Environment. Die voert regelmatig - en vaak met succes - juridische procedures in milieuzaken. Volgens de briefschrijvers wil Nederland alleen maar een mestontheffing om zo meer mest te kunnen produceren. Boeren wijzen er juist op dat een van de voorwaarden van de ontheffing is dat een boer een verplichte hoeveelheid grasland moet aanhouden. Zonder mestontheffing zou dat groen verdwijnen. Ook zou het leiden tot meer gebruik van kunstmest. 'Je kan er gif op innemen dat er gesmokkeld gaat worden' Valentijn Wösten "Die natuur- en milieuvoordelen zijn een fooi", zegt Wösten. "Een scherpe ontkenning van het kernprobleem: al sinds de jaren zeventig heeft Nederland een mestoverschot, veroorzaakt door een teveel aan vee. Veeboeren weten van gekkigheid niet waar ze hun mest moeten laten. Dan kan je er gif op innemen dat er gesmokkeld gaat worden, en dat wordt erger naarmate de overheid waardelozer handhaaft."