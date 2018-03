Milieuclubs teleurgesteld over 'uitstellen van statiegeld' op flesjes en blikjes

Het verpakkende bedrijfsleven is blij met de herkansing. “We gaan deze gezamenlijke afspraken linksom of rechtsom halen, met of zonder statiegeld”, aldus het Afvalfonds Verpakkingen, de lobbyorganisatie van het verpakkende bedrijfsleven. Vrij breed – ook onder sommige politici – leeft de overtuiging dat de branche dit niet gaat lukken, omdat supermarkten, frisdrankproducenten en verpakkingsindustrie ondanks tal van beloften in de voorbije jaren niet in de buurt zijn gekomen van afgesproken streefcijfers voor inzameling.

Tweede Kamerleden uit de coalitie – D66 en CDA – zijn tevreden met de Kamerbrief van Van Veldhoven, die in haar voorstellen niet rept over drankblikjes, in feite het grootste deel van het zwerfafval. Afspraken over de blikjes bleken, aldus Van Veldhoven, politiek en bij bedrijfsleven niet haalbaar. Ze zegt dat haar plan hoe dan ook leidt tot minder plasticsoep in zee. “Dat is mijn prioriteit. Als de industrie niet komt met een sluitende regeling, komt er statiegeld op flesjes. Het gaat mij om het resultaat, het maakt mij niet uit hoe dat wordt behaald.”

Afvalambtenaar Oelen van de gemeente Weert vindt dat Van Veldhoven geen leiderschap toont.

Volgens GroenLinks schuift Van Veldhoven een besluit voor zich uit. “Er wordt geen duidelijke keuze gemaakt”, aldus Kamerlid Suzanne Kröger. Ze kondigt aan dat ze met een eigen voorstel komt voor statiegeld op flesjes én blikjes.

Scherpe kritiek ook bij Math Oelen, afvalambtenaar van de gemeente Weert. Zijn gemeente tekende als eerste de Statiegeldalliantie, een initiatief dat overheden in Nederland en Vlaanderen oproept tot uitbreiding van statiegeld. In Nederland hebben inmiddels meer dan 230 gemeenten zich bij die alliantie aangesloten.