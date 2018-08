Milieuclubs eisen boete voor makers van weggooiglas, omdat die niet genoeg recyclen

Al sinds 2006 zijn producenten en importeurs van dranken en levensmiddelen verplicht om 90 procent van het weggooiglas dat zij op de markt brengen te recyclen. Dat percentage halen ze niet.

Lees verder na de advertentie

Nederland scoort goed op hergebruik van glas, maar niet goed genoeg. Ondanks de wettelijke norm is in de afgelopen jaren de 90 procent niet bereikt. Vorig jaar bleef de score steken op 86 procent en het jaar ervoor was het hergebruik nog lager. Volgens het Rijk is 90 procent goed te halen.

Dwangsom Milieuorganisaties, die zijn verenigd in Recycling Netwerk, eisen dat de toezichthouder op het afvalbeleid, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), een dwangsom oplegt aan de verpakkingsindustrie. De ILT weigert dat. Volgens het verpakkende bedrijfsleven dat via het Afvalfonds de recycling van glas moet bevorderen, gaat de inzameling nu zo goed, dat dit jaar mogelijk zelfs de 92 procent wordt gehaald. Het fonds heeft een plan van aanpak gemaakt om de doelstelling te halen. Het Afvalfonds ver­te­gen­woor­digt de belangen van mil­joe­nen­be­drij­ven, zoals Coca-Cola. Je mag verlangen dat ze hun afspraken nakomen Advocaat Rogier Hörchner van Recycling Netwerk De industrie doet inderdaad haar best, vindt ook de ILT, en het bedrijfsleven is op weg om in 2018 de norm te halen. De samenwerking met het Afvalfonds verloopt volgens de inspectie zo goed en de tussentijdse rapportages zijn zo gunstig dat een dwangsom niet op zijn plaats is. Recycling Netwerk heeft de Raad van State gisteren om een beslissing gevraagd. De organisatie kreeg eind december 2017 van dit college al gelijk op een klacht tegen de ILT; ook toen had die geweigerd een dwangsom op te leggen. De Raad van State vond een klacht over die weigering gegrond, maar omdat het jaar al was verstreken, was oplegging van een dwangsom zinloos geworden. Recycling Netwerk heeft er geen vertrouwen in dat het bedrijfsleven dit jaar op de 90 procent recycling komt. “Het Afvalfonds vertegenwoordigt de belangen van miljoenenbedrijven, zoals Coca-Cola. Je mag verlangen dat ze hun afspraken nakomen’’, aldus advocaat Rogier Hörchner van Recycling Netwerk. “Wij liggen op koers. Wij gaan de norm halen’’, betoogde advocaat Arjan Kleinhout van het Afvalfonds. Beslissing over zes weken.