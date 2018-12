Milieubeweging stapt uit ‘vaalgroen Klimaatakkoord zonder structureel antwoord’

“Achter dit Klimaatakkoord kunnen wij ons niet scharen”, zo reageren Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, FNV en enkele andere organisaties in een gezamenlijk persbericht. “Na bijna een jaar onderhandelen blijkt het resultaat dik onvoldoende: een vaalgroen akkoord dat geen structureel antwoord biedt op klimaatverandering.”

De partijen zijn vooral ontevreden over de voorstellen voor de industrie. Het bedrijfsleven moet zwaarder worden aangepakt voor de vervuiling van het klimaat met het broeikasgas CO2, vinden ze.

Zij onderhandelden sinds begin dit jaar met onder meer de overheid en het bedrijfsleven over maatregelen om de klimaatdoelen te halen en ‘zo de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken’.

“Als deze fundamentele punten niet worden opgelost, kunnen wij in 2019 niet onze handtekening zetten onder het uiteindelijke akkoord”, laten de organisaties weten. De bal ligt volgens hen “nu bij het kabinet”.

Patstelling rondom CO2-prijs industrie Wat kalm begon, eindigde vandaag met een knetterende eindstrijd, voor het landelijk Klimaatakkoord. Vanaf februari kropen honderden onderhandelaars, best gezellig nog, bij elkaar. ‘Onderhandelaars’ - zo wilden afgevaardigden van milieuclubs, bedrijven of vakbond, niet eens genoemd worden. Met ‘de polder’ zou er gemoedelijk een groot klimaatplan worden geschreven. Met als doel: 49 procent CO2-reductie in 2030, zo wilde landelijk coördinator Ed Nijpels. Niet dus. Vandaag vlogen de vonken alsnog van de onderhandelingstafels af. Milieuorganisaties en vakbond FNV dreef het op de spits door een harde CO2-prijs te eisen voor vuile industrie. Anders zouden ze alsnog afhaken. Precies zo’n soort dreigement had voorzitter Hans de Boer van bedrijfskoepel VNO-NCW al gesuggereerd - maar dan andersom. Als de industrie een CO2-prijs voor de kiezen krijgt, zei De Boer, is een akkoord uit zicht. De uitkomst lijkt een compromis: vuile industrie betaalt, schonere industrie wordt beloond. Vrijdag moet blijken de exacte afspraken van de ‘industrietafel’ blijken, na laatste ‘cockpitoverleg’ in het kabinet. Wie denkt dat de zwaarbevochten tonprijs voor grote CO2-uitstoters los staat van duurzaamheid thuis heeft het mis. Want, zoals D66-voorman Jetten in Trouw opperde, het is denkbaar dat het betaalde geld voor CO2-uitstoot op een of andere manier ten goede komt aan huishoudens zonder geld, die ook duurzaam moeten worden. Het regelen van een ‘eerlijke energietransitie’ werd hét grote twistpunt bij het Klimaatakkoord, waarmee minister Wiebes (tevergeefs) hoopte dat hij het relatief succesvolle Energieakkoord van zijn voorganger, Henk Kamp, kon herhalen. Behalve aan de industrietafel is dat aan de 4 andere tafels, die directer gaan over milieumaatregelen in het dagelijkse leven en thuis, ook te zien. Bewoners meekrijgen en waar nodig financieel ontzien, was het heldere doel bij klimaattafel ‘wonen’ (formeel: gebouwde omgeving). Er zijn slimme financieringsconstructies nodig om wijken aardgasvrij te maken, zo staat in het vandaag uitgelekte conceptakkoord, in bezit van deze krant.

Energieneutrale woningen Huizen moeten, liefst wijk voor wijk, overstappen op andere, schone energiebronnen. Dat energie uit de bodem of fabriekspijpen zijn in een warmtenetwerk, of elektrische verwarming met zonnepanelen en een warmtepomp. In unieke gevallen kan ‘groen gas’ het Groningergas vervangen. De onderhandelaars willen woningcorporaties voor huurhuizen als “startmotor” aan de slag zetten. Een half miljard euro kan vrijkomen om 200.000 woningen te isoleren en aardgasvrij te maken – naast de milieuwinst ontziet dit Groningen. De technische kosten moeten omlaag door ervaring in eerste proeftuinen, aldus het gelekte deelakkoord. Woningeigenaren kunnen voor verduurzaming een beroep gaan doen op jaarlijks miljoenenpotten. Mensen moeten zelf mee gaan betalen, maar de krapste portemonnee zou – in lijn met de kabinetswens - ontzien worden. Het akkoord beoogt ook dat gemeenten mensen helpen en in 2021 een wijkplan heeft voor aardgasvrij wonen. “Participatie is maatwerk”. Het doel voor 2022-2030: zo’n 1,5 miljoen van aardgasvrije huizen. Dit als opmaat naar een volledig aardgasvrij Nederland in 2050. Dit is nodig voor het Parijs-akkoord, dat na de VN-klimaattop in Katowice afgelopen weken onverminderd geldt. Om dat te halen is het onverstandig dat er in de komende nieuwbouwspurt in Nederland nieuwe wijken mét aardgas bijkomen, op basis van verouderde bouwplannen. “Switchteams” moeten projectontwikkelaars steunen om hun plannen alsnog om te gooien, aldus het conceptakkoord. Dit voorkomt “maatschappelijke meerkosten”, bij het ombouwen van net opgeleverde huizen. Het doorrekenen van de plannen door rekenmeesters van het PBL en CPB moet laten zien hoe de beraamde kosten echt uitpakken. Het deelakkoord kan kosten verzachten, maar nooit wegnemen. De verwachting is dat de (politieke) discussie over het betalen van de klimaatrekening onverminderd doorgaat.

De andere tafels Aan de overlegtafel ‘mobiliteit’ speelt dat net zo goed. Daar is de opdracht voor bedrijven en organisaties om mensen in de elektrische auto te krijgen. Hoewel de stroom om op te rijden een schijntje is van benzinekosten, is de aanschafprijs van een stekkerauto hoog. De onderhandelaars moeten laten zien hoe ze die kosten eerlijk willen verdelen, op zo’n manier dat niet alleen rijke mensen – met subsidiesteun - een Tesla gaan rijden, terwijl armere mensen toekijken terwijl ze wel bijdragen aan de subsidie. Bij het tussenresultaat, afgelopen zomer, had tafelvoorzitter Annemieke Nijhoff, behalve het aanmoedigen van fiets en ov, nauwelijks concrete plannen, net als de landbouwtafel. Meer helderheid was vandaag nodig. Rekeningrijden? Onbespreekbaar, zoals het ook in het regeerakkoord staat. De tafel elektriciteit moet zorgen voor genoeg betaalbare groene stroom. Dat moet haast wel lukken vandaag. Bij de presentatie van het tussenakkoord in de zomer had tafelvoorzitter Kees Vendrik de meeste afspraken klaar. Er komen grote windmolenparken op de Noordzee bij. Die leveren groene stroom, via een kabel op de zeebodem. Die kabel is duur, die betaalt de maatschappij via staatsbedrijf TenneT. Maar het plaatsen van windmolens betalen bedrijven zelf. Bij het laatste windpark hoefde de overheid al geen subsidie te geven, omdat het zo aantrekkelijk is voor windmolenbouwers. De kosten van schone energie dalen snel. Hierdoor kunnen windturbines en zonnepanelen almaar beter met vervuilende fossiele energie, als steenkolen, olie en aardgas. Dat is welkom, met de groeiende onvrede over stijgende energiekosten.

