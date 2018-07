Mijn zonnepanelen doen het weer, maar het oude stroomdraadje heeft 't moeilijk

Op zonnige dagen komt er weer 17 of meer kiloWattuur van mijn dak, zoals ik jaren gewend was. Geen omvormer meer die op de beste uren van de dag uitvalt, zoals ik vorige week kon melden. Te veel buren met zonnepanelen zaten op dezelfde Fase 2 als ik, waardoor de spanning boven de 250 Volt uitkwam en de omvormer uit veiligheidsoverwegingen uitschakelde. Overzetten op Fase 1 loste alles op.

Omdat nog lang niet alle buren in mijn straat zonnepanelen op hun dak hebben, kan ik verwachten dat het probleem over een paar jaar weer de kop zal opsteken, als ook Fase 1 en 3 de toevoer van zonnestroom niet meer aankunnen. Tegen die tijd moet netwerkbeheerder Liander de oplossing bieden.

Het alternatief is om alle dunne kabels te vervangen door dikkere. Dat wordt een heel kostbare zaak... Jelle Wils

Bij Liander beaamt woordvoerder Jelle Wils dat mijn probleem al niet meer uniek is in Nederland. "We hebben al enkele tientallen meldingen gekregen van consumenten bij wie de omvormer uitschakelt. Op de drie miljoen huisaansluitingen die we beheren is dat nog niet zoveel. In principe adviseren we om inderdaad een andere fase te gebruiken, wat de problemen veelal oplost."

Maar op de lange termijn, als er nog veel meer zonnestroom door consumenten wordt opgewekt, zijn andere maatregelen nodig, zegt ook Liander. Wils: "Er wordt aan een technologische oplossing gewerkt, maar die is voorlopig nog niet beschikbaar. Het alternatief is om alle dunne kabels van het laagspanningsnet tussen transformator en de individuele huizen te vervangen door dikkere kabels. Dat wordt een heel kostbare zaak."

De consument kan zelf ook wat doen: zet de wasmachine midden op de dag aan, of koop een elektrische auto

De consument kan zelf helpen om die miljardenklus nog een tijdje uit te stellen. "Het beste is om de stroom die je thuis opwekt ook thuis te gebruiken, zodat je het net niet belast. Heb je een elektrische auto, vul de accu dan als de zon volop schijnt. Dat wordt echt een heel interessante ontwikkeling waar nu al volop onderzoek naar wordt gedaan." Maar ook wie geen e-auto heeft, kan helpen de spanning op het net binnen de perken te houden. Bijvoorbeeld door midden op de dag, als de zonnepanelen de meeste stroom produceren, de wasmachine aan te zetten.

Overigens is er misschien toch nog iets aan de hand met de omvormer. "Het blijkt dat de meeste omvormers al bij 250 Volt afslaan. De spanning op ons net mag 230 Volt plus of min 10 procent zijn, dus minstens 207 en maximaal 253 Volt. Als de omvormer nou kan worden ingesteld op 253 in plaats van 250 V, zou dat al weer wat schelen," aldus Wils van Liander.

Daarnaast blijkt dat mijn omvormer 4 Volt te veel meet. De installateur heeft met twee apparaten het voltage bij mij in de meterkast, gemeten, en dat bleek steeds zo'n 4 V lager dan wat mijn omvormer aangaf. Dus slaat mijn omvormer in feite al af bij 246 V, terwijl 252 V nog zou moeten kunnen. Als die instelling aangepast kan worden, is er weer ruimte voor een extra set zonnepanelen bij een van mijn buren...

