Mijn gast Elvis is heel lief, maar ook zeer empfindlich

Ik heb een gast. Nu heb ik hier wel vaker gasten, maar deze eet brokken die per stuk acht gram wegen. Deze gast trekt me als hij wil met gemak omver en als ik op een ligstoel in de tuin lig - wat deze week niet heel plezierig is want eindelijk hebben we hier eens een beetje regen - rijdt deze gast me ondersteboven. Elvis. Een zwart-witte Deense dog. Ik zocht op internet naar hoe het zit met de naam; ik zeg altijd Deense dog, andere mensen noemen hem Duitse dog. Het Deense komt uit Engeland, waar de hond Great Dane genoemd wordt. Op een website met informatie over de hond las ik het volgende: 'Dit is een zeer verantwoordelijk en betrouwbaar ras, wat hem tot een grote familiehond maakt. Dit ras moet intensief worden getraind tijdens de puppy-tijd, zodat ze tegen mensen en vooral kinderen opspringen.' Als u het niet ziet, lees die zin dan gerust nog eens. Het is een topkandidaat voor 'Ruggespraak', het achterplat van het tijdschrift Onze Taal, vol met taalmissers.

Gelukkig kan Elvis heel goed los lopen, als dat niet zo was, zou ik anderhalf uur later gebroken thuiskomen. Elvis is heel lief. Maar ook is hij zeer empfindlich, zoals buurman Klaus gisteren terecht opmerkte. Zijn maag en darmen zijn heel snel van slag en erg veel vacht heeft hij ook niet, zodat vooral zijn voorpoten na een rondje in het bos vol rode striemen zitten. Hij wil wel achter reeën en herten aan, laat zich echter goed terugroepen en bovendien is hij na een kort sprintje erg moe. Hij slaapt veel. Erg veel. De baasjes van Elvis, die een weekje hond- en zorgeloos aan het Comomeer zitten, zeiden dat hij erg slecht eet, maar tot nu toe heeft hij elke dag zijn enorme etensbak leeggevreten, misschien ook omdat ik steeds maar tegen hem zeg dat hij eten moet. De brokken werden aangeleverd in een soort regenton. Als hij in de keuken op zijn reuzenkussen ligt, is er niet veel manoeuvreerruimte meer over. Gisteravond schrok hij ineens wakker van harde geluiden uit de vaatwasmachine.

De vaatwasmachine. Ik begin eraan te wennen (zo vind ik, in tegenstelling tot Elvis, het geluid dat hij maakt erg plezierig en gezellig) maar er doet zich een onvoorzien probleem voor. Ik heb veel te weinig spullen! En dan vooral bestek. Steeds moet ik vuile vaat uit het apparaat halen omdat ik het aardappelschilmesje nodig heb, of de kaasschaaf, of dat ene handige steelpannetje. Is dat normaal? Ik bedoel: kennen mensen die zo'n apparaat hebben dit probleem ook? Moet ik nu inderdaad veel meer bestek gaan aanschaffen? Dat je na een tijdje zo'n beetje van alles dubbel zoveel hebt?

Maar goed, Elvis. Hij is chemisch gecastreerd. 'Volgens mij heeft hij de laatste keer het spuitje voor een chihuahua gekregen', zei het baasje. Doggen rijen graag, maar dat heb ik hem afgeleerd door een half uurtje boven op hém te gaan liggen.

